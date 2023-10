Dal caldo al freddo, arriva il vortice ciclonico: temporali e temperature giù di 10 gradi

Il caldo anomalo di queste prime settimane di ottobre ha le ore contate e ben presto lascerà spazio al clima fresco, accompagnato da temporali e piogge, tipico dell’autunno: stando alle previsioni meteo, infatti, è in arrivo un nuovo vortice ciclonico che porterà il maltempo anche a Napoli e in Campania.

Meteo Napoli e Campania, stop al caldo: arrivano i temporali

Secondo le stime de Il Meteo, dalle fredde e lontane terre del Nord Europa, è in arrivo nel nostro Paese un vortice ciclonico pronto a scacciare via le correnti tropicali dell’anticiclone africano. Già da sabato 14 ottobre avrà inizio una fase fresca che, in primo luogo, interesserà soprattutto il Nord mentre il Sud potrà godersi ancora un po’ di caldo.

Un progressivo peggioramento è previsto nelle giornate successive quando l’estate lascerà definitivamente spazio all’autunno, dando inizio ad una nuova ed intensa fase di maltempo. A partire da domenica anche Napoli sarà interessata da forti temporali, almeno fino a mercoledì.

“Gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo prospettano un radicale cambio della circolazione atmosferica in Europa. Le correnti atlantiche si faranno via via più intense e abbassandosi di latitudine cacceranno via l’anticiclone africano” – ha detto il fondatore de Il Meteo, Antonio Sanò.

“L’ingresso delle correnti sul Mar Mediterraneo, ancora troppo caldo, favorirà la genesi di un ciclone che provocherà un’intensa fase di maltempo su molte Regioni italiane. Tornerà la pioggia, probabilmente la neve a quote prossime ai 2000 metri, ma soprattutto arriverà il fresco autunnale con un sensibile abbassamento delle temperature, anche di 10 gradi rispetto a questi giorni. Irromperà l’autunno”.

Dunque un cambio di rotta repentino, un passaggio improvviso da un clima primaverile -che si estenderà almeno fino alla giornata di venerdì – ad uno scenario strettamente autunnale con un vero e proprio crollo delle temperature.