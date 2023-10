METEO/ Sole e caldo estivo poi cambia tutto: quando arriverà il primo freddo autunnale

Tra sole e giornate tipicamente estive, a Napoli e in Campania è esploso il cosiddetto fenomeno dell’Ottobrata e in molti si stanno già chiedendo quando arriverà il primo vero freddo autunnale: stando alle previsioni meteo bisognerà attendere almeno la metà del mese per il primo fresco di stagione che sarà accompagnato da piogge e temporali.

Meteo Napoli e Campania: quando arriverà il freddo autunnale

L’arrivo dell’anticiclone Apollo ha dato il via ad una nuova parentesi africana nel nostro Paese tra caldo e temperature in salita, con valori oltre la media climatica. Come già anticipato dai meteorologi de Il Meteo, la pulsazione bollente di fine settembre si è spinta fino ai primi giorni di ottobre ma non durerà ancora a lungo.

Già nel corso della settimana corrente, Apollo inizierà a perdere energia facendo avanzare le prime correnti instabili che colpiranno inizialmente soltanto le zone settentrionali. In particolare, tra martedì 3 e mercoledì 4 ottobre, mentre al Centro-Sud le condizioni climatiche continueranno ad essere favorevoli, la calda stabilità atmosferica inizierà a vacillare al Nord, dando inizio ai primi temporali accompagnati da un leggero calo termico.

Da giovedì 5 ottobre, tuttavia, è previsto un ritorno dell’alta pressione e, di conseguenza, di un caldo fuori stagione che ci accompagnerà almeno fino alla prossima settimana. Da Nord a Sud continueranno ad alternarsi giornate calde e serate più fresche a causa del fenomeno dell’irraggiamento notturno ovvero una rapida dispersione verso l’atmosfera del calore accumulato dalla terra durante la giornata.

Per una svolta vera e propria bisognerà attendere almeno la metà del mese. Nel corso della prossima settimana, infatti, andremo incontro al primo fresco autunnale, con piogge battenti di stagione e possibili eventi meteo estremi causato dal calore accumulato in queste settimane.