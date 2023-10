Meravigliosa Napoli, ad ottobre è ancora estate: i lidi saranno aperti tutto il mese

Sole, mare e clima primaverile anche in pieno ottobre hanno spinto la Giunta del Comune di Napoli a prorogare il calendario di apertura dei lidi comunali: gli stabilimenti balneari resteranno aperti fino al 31 ottobre 2023 continuando ad accogliere sulle spiagge cittadini e turisti, prolungando l’estate partenopea.

Mare, a Napoli è ancora estate: i lidi restano aperti ad ottobre

“La Giunta Comunale ha approvato il prolungamento al 31 ottobre 2023 del calendario di apertura agli arenili cittadini, confermando le regole di sicurezza già varate a marzo insieme agli atti di indirizzo del piano di difesa della costa. L’obiettivo è favorire la fruizione collettiva dei litorali del territorio cittadino in sicurezza e nel rispetto dei beni ambientali coinvolti” – si legge nella nota dell’assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

“Prosegue l’attività di valorizzazione della risorsa mare tenuto conto anche dei cambiamenti climatici e quindi dell’ampliamento della stagione estiva. La delibera risponde alle sollecitazioni dei turisti, dei cittadini e dei balneari discusse anche in Commissione” – hanno sottolineato gli assessori Teresa Armato ed Edoardo Cosenza.

Prosegue così l’estate napoletana che, anche ad autunno inoltrato, continua a regalare giornate soleggiate, ideali da trascorrere al mare, ritagliandosi piacevoli momenti di relax in spiaggia. Del resto la città è ancora invasa dai turisti che, sulla scia delle vacanze di Natale e dei ponti primaverili, hanno preso d’assalto le meraviglie del Golfo di Napoli durante i mesi di giugno, luglio ed agosto.

A ciò si aggiungono le iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per mettere a disposizione spiagge attrezzate ad accesso libero per tutti. Ne è un caso la riapertura del lido comunale di Bagnoli che si è arricchito di nuovi servizi ed eventi a ingresso libero.