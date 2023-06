Estate 2023, i turisti scelgono Napoli: è nella Top 5 delle mete più amate, batte Roma

Anche per l’estate 2023 Napoli si conferma tra le mete italiane più amate dai turisti: a rivelarlo è l’indagine condotta da Airbnb, una delle piattaforme di prenotazione di alloggi più importanti a livello mondiale. Nella classifica stilata dal noto portale, la città partenopea conquista la Top 10, aggiudicandosi il quarto posto.

Estate 2023, Napoli tra le mete preferite dai turisti: lo conferma Airbnb

Napoli sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro sul fronte sportivo, culturale, dei grandi eventi e delle innovazioni ma soprattutto in ambito turistico. Già lo scorso anno l’estate partenopea si è rivelata un vero e proprio successo: basti pensare che solo nel mese di agosto il tasso di occupazione delle strutture ricettive superava il 90%, con un vero e proprio sold out registrato (non solo negli alberghi) a ridosso del Ferragosto.

Non solo la bella stagione ha attratto migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, anche con l’arrivo dell’inverno, e soprattutto nel periodo natalizio, il centro cittadino appariva letteralmente invaso dai turisti, tanto da risultare difficilmente percorribile persino a piedi.

Numeri da record che potrebbero essere addirittura superati nei prossimi mesi. La vittoria dello scudetto del Calcio Napoli, con l’aria di festa che ancora si respira in città, ha rappresentato un ulteriore attrattore per i viaggiatori. Molti coglieranno l’occasione delle ferie estive proprio per visitare la “città dei campioni”.

Napoli si prepara, dunque, a vivere un nuovo boom turistico: i dati elaborati da Airbnb, basati sulle prenotazioni effettuate in Italia, già lo confermano. Lo studio si basa sul confronto dell’aumento delle ricerche delle destinazioni nel primo trimestre 2023 con il primo trimestre 2022.

Napoli occupa il quarto posto della classifica generale, subito dopo Portoferraio (Isola d’Elba), il Salento (Puglia) e Carloforte (Sardegna). Batte, invece, le altre località della Top 10: Isola del Giglio (Toscana), Roma (Lazio), Montan (Trentino Alto Adige), Tarvisio (Friuli Venezia Giulia), Gallipoli (Puglia), Annone di Brianza (Lombardia).