Turisti incantati da Napoli: “Qui è tutto bello. Ci ha stregato la città e la gente”

Sono rimasti letteralmente estasiati i turisti, italiani e stranieri, che si sono trovati a Napoli in queste ultime settimane: alle bellezze della città si sono, infatti, mescolati i festeggiamenti per lo scudetto, rendendo il soggiorno ancor più magico.

Turisti incantati da Napoli: tutti pazzi della festa scudetto

L’aria di festa si respira ormai ovunque. Passeggiando per le vie del centro, anche chi non segue il calcio, la sente sulla propria pelle. Quel senso di emozione e gioia generale tende a coinvolgere tutti, portando i turisti ad entrare in contatto proprio con l’anima di questa città che non smette di stupire.

“Napoli è la meraviglia delle meraviglie” – dicono alcuni turisti intervistati dal TgR, raccontando la loro esperienza in città. Sono ormai oltre 400 mila le presenze registrate dal ponte del 25 aprile e che tendono a moltiplicarsi anche nei prossimi mesi.

Il capoluogo campano è sempre più preso d’assalto per le perle paesaggistiche, culturali e culinarie che offre ma, quest’anno, anche per l’attrattiva del calcio. Tanti sono i turisti che hanno pianificato il loro soggiorno a Napoli proprio in concomitanza con le date della possibile vittoria, per assistere alla grande festa dei napoletani.

Chi, invece, non è giunto in città per i festeggiamenti, non perde l’occasione per fare un salto al Largo Maradona, divenuto tappa fissa negli itinerari, e perdersi tra le stradine vestite a festa tra bandiere, striscioni e sagome dei calciatori.

“Non c’è turista, adulto o ragazzo che sia, che non ci chiede di venire a fare il pellegrinaggio al Largo Maradona” – spiega una guida turistica del posto. “Ho vissuto il calcio quando giocava Maradona e qui lo rivivi come se fosse vivo“ – spiega un altro visitatore.

Sono quasi senza parole i viaggiatori che provengono da posti lontani e che hanno potuto godere delle bellezze del posto, prendendo parte ad una festa unica per entusiasmo e folclore. “Ci ha stregato la città e la gente. Qui è tutto bello” – commenta una coppia.

“Qui possiamo sentire l’atmosfera di festa nell’aria. Tutti sono felici” – aggiungono altri due turisti. Segno di quell’eccellenza che da sempre connota il popolo partenopeo ma che, finalmente, grazie anche alla vittoria in campionato, sembra balzare agli occhi di tutti.