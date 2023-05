La rinascita di Napoli, ora tutti la acclamano: scudetto, turismo record, eventi mondiali

E’ finalmente diventato realtà il sogno dei partenopei che avranno per sempre impressa nel cuore e nella mente la data del 4 maggio 2023, quella che ha determinato la vittoria del terzo scudetto del Napoli: per molti un mero traguardo calcistico ma che nel capoluogo partenopeo va ben oltre l’ambito sportivo, suonando quasi come la rivincita di un popolo che finalmente balza all’attenzione dei media per i primati e le eccellenze che lo connotano da sempre, avviandosi verso una vera e propria rinascita.

Non solo scudetto: la rinascita di Napoli è sotto gli occhi di tutti

Chi la vive non ha bisogno di un trionfo in campionato per apprezzare ogni singola sfaccettatura di questa città ma chi non la conosce e non può comprendere le mille sfumature di luce che emana, spesso si affida al racconto distorto e carico di stereotipi che, purtroppo, tende a prevalere nell’immaginario collettivo.

Spesso si tende a dare risalto soltanto alla “Napoli di Gomorra”, culla di inciviltà e criminalità, come se le più brutte e grandi piaghe della società si concentrassero tutte qui, da noi. Quasi nessuno, invece, parla della Napoli di Eduardo, di Totò, della canzone napoletana divenuta famosa oltre i confini nazionali, delle eccellenze gastronomiche replicate in tutto il mondo, delle meravigliose opere architettoniche, dei grandi nomi della scienza e della medicina.

Per anni le uniche immagini di Napoli veicolate sul web e dai media hanno trasmesso l’immagine di una città invasa dai rifiuti, spesso confusa anche con altri posti d’Italia. Solo in pochi, però, hanno raccontato l’altra faccia della medaglia che ha visto proprio un gioiello napoletano conquistare il titolo di primo Comune d’Italia Plastic Free: Bacoli è stata scelta come modello virtuoso nazionale per la tutela dell’ambiente.

Eppure, in questi ultimi anni, Napoli sta iniziando a scacciarsi di dosso quell’etichetta negativa che gli è stata affibbiata ingiustamente, mostrandosi al mondo nella sua veste più bella. Ed è qui che la vittoria dello scudetto entra in gioco, accompagnandosi ai tanti altri successi che stanno gettando nuova luce su una città strapiena di eccellenze, calorosa e gioiosa come poche, la cui vera essenza sembra ormai essere sotto gli occhi di tutti.

E se anche adesso, a poche ore dal trionfo, si cerca di “sporcarla” ancora focalizzando l’attenzione soltanto un omicidio che, tuttavia, nulla ha avuto a che fare con i festeggiamenti, il mondo intero sta festeggiando e celebrando il Napoli campione, lasciando alle polemiche altrui il tempo che trovano.

La Napoli dell’eccellenza finalmente tende a prevalere e lo scudetto è soltanto uno dei tanti traguardi raggiunti, e di certo non l’ultimo. Oggi più che mai possiamo ribaltare quel carico di pregiudizi, parlando della Napoli del turismo record, dello scalo aeroportuale più in crescita d’Europa, degli interventi eccezionali, dei primati culinari, delle avanguardie tecnologiche, come il primo computer quantistico d’Italia che sarà sperimentato alla Federico II.

Una città che assume un ruolo predominante nelle più importanti pellicole cinematografiche e serie televisive: E’ stata la Mano di Dio, Mina Settembre, Il Commissario Ricciardi, Mare Fuori sono soltanto alcuni dei titoli che hanno riscosso un enorme successo a livello nazionale ed internazionale.

Una tappa imperdibile anche per i più grandi artisti di fama mondiale. Basti pensare a Bono Vox, star degli U2, che ha scelto il Teatro San Carlo come unica tappa italiana del suo tour o a Chris Martin, dei Coldplay che ha espressamente manifestato il suo desiderio di esibirsi proprio a Napoli.

Da oggi sarà ricordata anche come la città dei campioni d’Italia che, in tempi record, come mai nessuno prima, ha conquistato il meritato scudetto, ricevendo i complimenti dei più grandi sportivi.