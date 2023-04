Intervento record a Napoli, rimosso un raro tumore alla gola: il paziente tornerà a parlare

All’ospedale Monaldi di Napoli è stato portato a termine con successo un delicato intervento di rimozione di un raro tumore, un carcinoma della laringe in stadio avanzato, consentendo al paziente di riprendere a parlare senza corde vocali. Un altro successo che conferma l’eccellenza della sanità partenopea e campana.

Ospedale Monaldi di Napoli, intervento record: rimosso raro tumore alla laringe

L’operazione è stata eseguita presso l’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria diretta dal dottor Giuseppe Tortoriello, specializzato nell’utilizzo di tecniche innovative e mininvasive per la rimozione dei tumori del tratto testa-collo.

Al paziente, un 70enne affetto da un carcinoma sarcomatoide della laringe in stadio avanzato, il tumore è stato rimosso con una fibra laser a CO2 utilizzando la visione in 3D e con un monitor ad altissima risoluzione (tecnologia 4K).

Si tratta di una tecnica che consente di rimuovere completamente il carcinoma e che al momento viene utilizzata, oltre che al Monaldi di Napoli, solo in un altro centro italiano, quello di Torino. L’aspetto straordinario dell’intervento è che il paziente potrà tornare a parlare senza corde vocali, grazie alla salvaguardia, in sede operatoria, delle cartilagini aritenoidi, che sono anatomicamente fondamentali per preservare l’uso della voce.

In più, grazie all’esame istologico intraoperatorio, che ha dato esito negativo, sarà possibile procedere alla ricostruzione meticolosa della rimanente porzione della laringe e alla successiva chiusura della tracheostomia. Un risultato a conferma dei benefici apportati dall’impiego del laser e dell’approccio solo minimamente invasivo.

Attraverso questa tecnica innovativa, infatti, è possibile trattare patologie complicate, come il tumore della laringe, assicurando ai pazienti di ridurre al minimo le complicanze così come i tempi di ricovero, garantendo loro una ripresa quasi immediata.

“Nuove tecnologie e approcci innovativi sono i pilastri su cui vogliamo investire all’Azienda Ospedaliera dei Colli per migliorare sempre più l’offerta di salute e l’assistenza di tutti i nostri pazienti” – ha detto Anna Iervolino, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.