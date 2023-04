È campano l’oculista dei miracoli: ha ridato la vista a un cieco con un intervento record

Originario della Campania, precisamente di Agropoli, il professor Vincenzo Sarnicola, tra i maggiori esperti al mondo di chirurgia corneale, si è distinto ancora una volta sulla scena medica internazionale per un intervento effettuato presso l’ospedale Molinette di Torino, facendo riacquistare la vista da un occhio ad un uomo completamente cieco. E’ la prima volta al mondo che viene eseguito un intervento del genere.

L’intervento del dottor Sarnicola restituisce la vista a un cieco

Il paziente, di 83 anni, affetto da due gravi e diverse patologie della vista, che l’avevano condotto alla cecità, è riuscito a recuperare la vista all’occhio destro: “Quando mi sono risvegliato e ho iniziato a vedere i contorni delle mie dita e della mano, è stato come nascere di nuovo“.

L’uomo aveva perso da 30 anni la vista all’occhio sinistro per una cecità retinica irreversibile e, negli ultimi 10 anni, aveva progressivamente perso la funzione visiva anche dell’occhio destro per una patologia cronica rara che ha distrutto la cornea e anche la superficie oculare.

Negli ultimi anni l’occhio destro era stato sottoposto a due trapianti di cornea tradizionali, entrambi falliti. Soltanto lo straordinario intervento eseguito dal medico campano ha consentito al paziente un significativo recupero della vista.

La straordinaria operazione è stata eseguita dal professor Sarnicola, presidente della Società Italiana della Cornea della Staminalità della Superficie Oculare e consigliere del direttivo della Società Italiana di Scienze Oftamologiche, coadiuvato dalla sua collaboratrice Enrica Sarnicola, e dal professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica universitaria dell’ospedale Molinette.

Da due occhi non vedenti è stato possibile ricostruire un occhio vedente attraverso un autotrapianto di cornea allargato a sclera e congiuntiva. E’ la prima volta al mondo che un paziente cieco recupera la vista ad un occhio grazie all’altro occhio non vedente.

“L’intervento è stato eseguito prelevando dall’occhio sinistro, irrecuperabile dal punto di vista funzionale, ma con la cornea e la superficie oculare in buona salute, tutta la congiuntiva, la cornea e due millimetri di sclera, in un unico pezzo. In pratica un terzo dell’occhio sinistro è stato autotrapiantato nell’occhio destro che quindi è stato ricostruito ed è tornato a vedere” – spiegano Reibaldi e Sarnicola.

Un vero e proprio intervento all’avanguardia che vede ancora tra i protagonisti un’eccellenza medica campana, il professor Sarnicola, volato all’estero e nel resto d’Italia per scelte lavorative ma con la sua Agropoli nel cuore.

“Mia moglie è cremonese, io sono nato ad Agropoli e i miei figli in Toscana. Sono stato cinque anni negli Usa. Se qualcuno mi chiede di dove sono, la mia risposta è sempre la stessa: di Agropoli. Ed appena posso scappo ad Agropoli dove vivono mia sorella, mia nipote e una quantità enorme di cugini” – ha rivelato in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno. Legato alla Campania ma anche al Napoli: “Sono super tifoso e verrò a Napoli appena si avrà la certezza matematica…”