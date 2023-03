La vera storia di Mare Fuori: la serie nata dal dramma dei giovani che vogliono salvarsi

Mare Fuori è senza dubbio la serie del momento, seguita ed amata da un pubblico variegato, ma non tutti gli appassionati sanno che le vicende dei ragazzi del carcere minorile nascono da storie vere, toccate con mano dall’ideatrice della fiction Cristiana Farina.

Mare Fuori, la serie ispirata a storie vere

Fin dalla prima stagione, la serie ambientata a Napoli, porta in scena il dramma di giovani ragazzi che si ritrovano a scontare la propria condanna all’interno del carcere minorile partenopeo, dando voce a storie di soprusi, ingiustizie ma anche di grande umanità.

C’è chi compie atti di criminalità soltanto perché viene indirizzato dalla nascita ad un solo destino, come Ciro (Giacomo Giorgio) e Rosa Ricci (Maria Esposito), e chi pur prendendo le distanze da quel mondo finisce per rimanerne ugualmente coinvolto, come nel caso di Carmine (Massimiliano Caiazzo) che prova con tutte le sue forze a rinnegare quel cognome che lo perseguiterà a vita.

Qualcuno addirittura vede il carcere come luogo di evasione da una famiglia che impone antichi e inaccettabili dettami: è la storia di Naditza (Valentina Romani) che compie furti e azioni illegali di proposito per scappare dai suoi genitori, disposti a “venderla” in sposa ad un uomo.

Anche Kubra (Kyshan Wilson) viene rinchiusa all’interno del carcere a causa di dissidi familiari: rimasta sola con la figlia, la madre torna a prostituirsi per guadagnare dei soldi e, presa dalla disperazione, spinge anche la figlia a farlo. E’ in quel momento che la ragazza afferra un coltello e la colpisce. A loro si unisce Viola (Serena De Ferrari) che non è stata mai amata da nessuno, soltanto odiata e maltrattata persino dai suoi stessi genitori.

Al contario, Filippo (Nicolas Maupas), è figlio di buona famiglia ma per uno stupido gioco e sotto effetto di droga, finita nel suo bicchiere con l’inganno, uccide per sbaglio un suo amico, rimanendo vittima delle pericolose mode giovanili. Un destino simile a quella di Silvia (Clotilde Esposito) ingannata dal suo fidanzato e coinvolta a sua insaputa in un giro di droga.

Queste e tante altre le storie raccontate dalla serie che punta a far emergere ciò che c’è dietro il vissuto di ogni detenuto, puntando al recupero di questi ragazzi piuttosto che esporli al giudizio, come troppo spesso accade nella vita reale. E’ qui che entrano in gioco gli adulti, dalla direttrice Paola (Carolina Crescentini) al comandante Massimo (Carmine Recano).

Ed è proprio al vissuto reale che si lega la nascita della serie, come racconta l’ideatrice Cristiana Farina a RadiocorriereTV: “Tutto è partito da un’esperienza personale perché sono rimasta molto affascinata da un seminario che feci a Nisida. Sono entrata in contatto con questi ragazzi che apparivano molto diversi da quello che era nel mio immaginario”.

“Sono ragazzi persi. Lì dentro, invece, ho incontrato dei bambini, dei ragazzini che cercavano solo una cosa: volevano piacere, cercavano l’approvazione degli adulti, la mano sulla spalla, il contatto. Questa cosa fa una tenerezza infinita”.

“Da lì sono nati dei personaggi a tutto tondo. Ho messo lo sguardo sull’adolescenza che è la ricerca di sé stessi. Serve a capire quale è il proprio posto nel mondo. Spesso non lo si trova, spesso non si hanno riferimenti giusti e si va un po’ dove porta la corrente. Se non ci sono degli adulti di riferimento o se sono persone che compiono reati diventa tutto difficile e anche naturale per certi aspetti. Il reato in quel caso diventa naturale perché è il loro modo di piacere a chi li circonda”.

Forse anche a questo si lega il successo di Mare Fuori tra la platea giovanile: sono tanti i minori che si rispecchiano nelle storie di dolore dei personaggi e persino degli attori provenienti da difficili realtà. E’ stato, ad esempio, Artem, che interpreta Pino ‘o pazzo, a raccontare: “Prima stavo sul marciapiedi del mio quartiere, il cinema mi ha salvato”.

Per questi e tante altre persone, intrappolate in destini già scritti da altri, affossate da difficoltà economiche e condizioni difficili, il messaggio è chiaro: c’è il mare fuori, oltre le sbarre, segno di una rinascita, di una luce che può sempre tornare a splendere.

“Sono molto soddisfatta di aver scritto questa serie per aver sensibilizzato e messo un faro su una realtà negata, una realtà che non viene mai considerata. Anche le scuole secondo me sono luoghi dimenticati. Eppure è lì che nasce il nostro futuro, si formano i ragazzi e si danno gli strumenti per affrontare questo mare fuori” – ha concluso.