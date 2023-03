Mare Fuori 4: quando iniziano le riprese, come fare la comparsa e quanto si guadagna

Mare Fuori è la serie tv cult del momento. Un successo enorme che è diventato tale nel momento in cui è sbarcata su Netflix, la piattaforma sicuramente più apprezzata dal pubblico giovane che, però, è ferma alla seconda stagione della serie ambientata a Napoli. La terza stagione è infatti disponibile, al momento, in esclusiva su RaiPlay e RaiDue. I giovani che desiderano entrare a far parte del casting, anche solo comparse, sono tanti e sono aumentati quando in un video pubblicato su TikTok un utente ha parlato di quanto è stato pagato per partecipare alle riprese.

Mare Fuori 4: quando iniziano le riprese

Se è certo che Mare Fuori 4 si farà, la casa di produzione Picomedia non ha però ancora comunicato quando prenderanno il via le riprese per la quarta stagione. Si deve attendere probabilmente la messa in onda delle ultime due puntate di Mare Fuori 3 su rai Due il 22 marzo 2023. Sappiamo tuttavia che nelle scorse settimane la creatrice Cristiana Farina ha annunciato di avere pressoché ultimato la scrittura delle sceneggiature e che le riprese della quarta stagione saranno avviate a maggio, dunque è lecito supporre che l’annuncio per la ricerca di comparse verrà pubblicato a marzo o aprile 2023.

Come fare la comparsa in Mare Fuori e quanto si guadagna

Circa il compenso di una comparsa di Mare Fuori, c’è un video pubblicato su TikTok che ne parla. La paga dovrebbe essere di 100 euro al giorno, anche se alcuni utenti affermano di essere stati pagati 94 o 120 euro. La somma oscilla comunque sempre intorno al centinaio di euro. Trattandosi di informazioni non ufficiali, è opportuno non ritenerle fondate al 100% e tenere a mente che il compenso potrebbe essere di importo differente.

La Picomedia ad ogni modo condivide gli avvisi di selezione casting sul proprio sito web ed i canali social. Chiunque sia interessato a fare la comparsa in mare Fuori 4 non deve fare altro che restare aggiornato visitando periodicamente il portale e seguendo i profili dell’azienda sui social networks.

Il successo di Mare Fuori ha come effetto l’interesse per alcuni termini della lingua napoletana

Intanto il boom di Mare Fuori sta avendo come effetto secondario, ma piacevole, un certo interesse per alcuni termini della lingua napoletana. Vi è ad esempio la parola chiattillo, dal soprannome di Filippo, uno dei personaggi più amati di Mare Fuori, oppure ‘o piecuro, che indica Carmine, anche egli uno dei più ragazzi apprezzati della serie televisiva.