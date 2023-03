Cardiotrap e Pino ci saranno in Mare Fuori 4: il regista spiega cosa è successo

Nei giorni scorsi Ivan Silvestrini, regista di Mare Fuori, ha condiviso sui social un video che lasciava presagire l’uscita di scena dalla celebre serie napoletana di due dei personaggi più amati dal pubblico: Cardiotrap e Pino ‘o pazzo, interpretati rispettivamente da Domenico Cuomo e Artem. Poco dopo è stato proprio il regista a chiarire l’accaduto confermando la presenza dei due attori per la prossima stagione.

Mare Fuori, il video d’addio a Cardiotrap e Pino: il regista spiega cosa è successo

“Mi duole davvero il dover salutare oggi dopo tante, tantissime lacrime, il nostro amico Domenico che ha finito Mare Fuori. Oggi io non lo pensavo ma in realtà concludiamo anche con un’altra colonna di questa serie, il nostro Artem che ha finito Mare Fuori” – sono le parole del regista accompagnate da saluti ed abbracci ai due ragazzi del cast, come avvenuto poco prima per l’addio alla serie di Carolina Crescentini.

Il filmato si è diffuso sul web scatenando la commozione ma anche la delusione degli appassionati della serie, convinti di non poter rivedere più né Cardiotrap né Pino negli episodi della quarta stagione, quasi inaspettatamente. In effetti sembra un vero e proprio addio ma, come chiarito successivamente da Silvestrini, si tratta semplicemente di un video registrato quando i due attori hanno terminato le riprese della terza stagione.

“Un momento della fine della terza stagione, arrivederci a Domenico Cuomo e Artem, ci vediamo presto per la prossima stagione” – chiarisce il regista in una successiva storia di Instagram. Pare, dunque, che le storie di Cardiotrap e Pino continueranno ad essere raccontate anche negli episodi della quarta stagione. Le riprese dovrebbero partire nel mese di maggio.