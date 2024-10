Sindaco risponde a Langella sulle periferie: “Mi hanno lasciato senza risorse umane: ma stiamo lavorando”

Il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella parla di periferia ai microfoni di Vesuviolive.it e fa appello a cittadini ed opposizione: “Lavoriamo per il bene della città”.

Mennella a Vesuviolive.it, il sindaco risponde sulle periferie

Un intervento per precisare e documentare l’attività dell’amministrazione comunale nei confronti della periferia cittadina: in particolare sulle questioni legate alla videosorveglianza, al diserbo e al decoro urbano sollevate anche attraverso la nostra testata dal consigliere comunale di opposizione Michele Langella in un servizio dello scorso 14 ottobre.

Questo l’intento del sindaco Mennella che ha fornito i dati dei vari uffici preposti ai servizi, rispedendo al mittente le accuse di aver “abbandonato la periferia” in preda a rifiuti e vegetazione selvagge e scarso controllo del territorio. “Penso sia opportuno ristabilire la verità”, ha detto il primo cittadino.

Il sindaco: “Videosorveglianza non c’è mai stata, ci stiamo lavorando noi”

In un passaggio dell’intervista, il consigliere Langella faceva presente che nel parcheggio di viale Crescenzo Mazza in Litoranea, ex isola ecologica, sarebbe stato attivo in passato un servizio di videosorveglianza del quale al momento non vi sono informazioni. Dalla documentazione presentata dal primo cittadino, in forma di risposta scritta da parte degli uffici comunali, emerge che il servizio nella zona non sarebbe mai entrato in funzione poiché sulla zona non sarebbe stata completata la copertura della fibra ottica, partita nel 2018.

“Dirò di più: la fibra è assente per tutta l’area di via Litoranea e per il territorio che va da S.Antonio al confine con Torre Annunziata. Molte delle telecamere installate sul territorio sono non funzionanti. Ma agli inizi di ottobre abbiamo avviato un progetto per l’installazione di nuove apparecchiature grazie ad un finanziamento del Ministero degli Interni – spiega Mennella – Ho chiesto ai tecnici se non vi fosse altro modo per farle funzionare a parte la fibra ottica e mi hanno spiegato che si può fare con un ponte radio, quindi lavoreremo in tale direzione. Ho già avuto incontri con le forze dell’ordine del territorio”.

Rifiuti e diserbo: “Per la prima volta soldi in bilancio, opposizione dice inesattezze”

Sulle attività di diserbo, potatura e pulizia straordinaria, Mennella riporta i dati dell’ufficio igiene che accertano, con documentazione fotografica, un’attività in Litoranea sia in aprile che agli inizi di luglio 2024. “Anche in questo caso era stato detto che alcuni interventi non venivano eseguiti da un anno”.

E sulla programmazione del diserbo spiega: “Finora non c’è mai stata: gli interventi avvenivano sempre recuperando avanzi di bilancio. Questo è il primo anno nel quale possiamo intervenire sul bilancio preventivo ed abbiamo previsto di appostare una somma per una gara di 3 anni per questo tipo di attività. Intanto siamo intervenuti, quest’estate, per la pulizia delle spiagge con il Be-Bot, con il doppio passaggio per la rimozione dei rifiuti dei lidi ed i pesci mangiaplastica”.

Gli uffici riportano, inoltre, come quotidianamente avvenga la rimozione di rifiuti, anche ingombranti, sversati illegalmente in strada: sono circa 12 le tonnellate rimosse ogni giorno in aree che pregiudicherebbero la viabilità e la salute pubblica.

“Litoranea cuore pulsante, lavoriamo insieme con cittadini ed opposizione”

“La Litoranea diventerà un centro importante, il cuore pulsante del turismo a Torre del Greco – spiega Mennella – è ingiusto parlare di ‘abbandono’: avevamo detto che sarebbero partiti i lavori per la Cittadella dello Sport ed è avvenuto. A breve partiranno i lavori per la riqualificazione totale del lungomare”.

“Capisco che l’opposizione deve svolgere il proprio ruolo ma dire che le cose vanno male solo per andare contro non dà un’immagine bella della città: il sottoscritto ha trovato 55 vigili urbani su tutto il territorio cittadino. Significa che per controllare tutta la città ci sono 12 agenti per turno. Nel 2018 c’erano 700 dipendenti comunali: nel 2023 mi ritrovo con 170/180 persone“.

“Faccio appello anche all’opposizione: portatemi progetti e proposte, lavoriamo nella stessa direzione per il bene di Torre del Greco. Ma faccio appello soprattutto ai cittadini: capisco che si vorrebbe tutto e subito ma non ho la bacchetta magica. Abbiate pazienza e state al mio fianco, riportatemi le denunce per aiutarci ad arginare tutte le condotte scorrette che fanno male alla città”.