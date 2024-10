Ucciso 15enne a Napoli, i feriti della sparatoria hanno 14 e 17 anni: forse un inseguimento

Aveva solo 15 anni il ragazzo morto questa notte a Napoli, in corso Umberto I, a seguito di una sparatoria avvenuta con dinamiche non ancora del tutto chiare ma che ha causato il ferimento di altri due giovani di 14 e 17 anni.

Sparatoria a Napoli in Corso Umberto: morto ragazzo 15enne

L’aggressione a colpi di arma da fuoco si è verificata in via Carminiello al Mercato. Al momento gli inquirenti stanno cercando di capire se il 15enne, incensurato, fosse realmente un bersaglio dei criminali o meno. Potrebbe, ad esempio, essere stato scambiato per qualcun altro.

Stando alle ultime ricostruzioni fornite da Il Corriere del Mezzogiorno, non si esclude neanche l’eventualità di un possibile inseguimento che avrebbe preceduto il delitto. A convalidare l’ipotesi sarebbe anche il segno di un proiettile ben visibile sulla vetrina di un negozio in zona.

Oltre al 15enne, morto sul colpo, sono finiti in ospedale altri due minorenni, di 14 e 17 anni, probabilmente anche loro coinvolti nella sparatoria. Il 17enne è stato raggiunto anche lui da un proiettile ma non sembra essere in pericolo di vita. Il 14enne, invece, risulta lievemente ferito.

Sul posto, intanto, sono giunti gli agenti che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, risalendo al movente e ai responsabili del decesso del giovane. Intanto anche i feriti, direttamente dall’ospedale, stanno raccontando la loro versione dei fatti alle forze dell’ordine.