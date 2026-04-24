Uccide il migliore amico di soli 20 anni, l’avvocato: “Un momento di buio, è dispiaciuto”

E’ stato convalidato il fermo di Victor Uratoriu, il 19enne accusato dell’omicidio di Vincenzo Iannitti, il ragazzo di 20 anni ucciso a San Castrese (Sessa Aurunca).

Omicidio Vincenzo Iannitti, l’amico: “Sono dispiaciuto”

Il corpo del giovane sarebbe stato ritrovato a circa un mese dalla sua scomparsa, all’interno di un cavedio di un’abitazione situata a pochi passi dalla piazza centrale. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato accoltellato e gettato dal terrazzo dell’abitazione del 19enne che poi ne avrebbe occultato il cadavere.

La furia sarebbe stata scatenata da una lite esplosa, a detta dell’indagato, per comportamenti e stili di vita della vittima che il presunto carnefice riteneva “antigiuridici”. A seguito della confessione, si sarebbe detto dispiaciuto per quanto accaduto.

“Un dolo d’impeto. Ha avuto un momento di buio, una sorta di black out. Sono delle valutazioni che stiamo facendo. Voglio verificare se ci sono stati dei turbamenti che hanno inciso sulla sua condotta e, con degli accertamenti tramite i miei consulenti, verificare l’effettiva capacità di intendere e volere” – ha dichiarato il suo difensore a Il Mattino.

“Ha mostrato segni di pentimento. A una mia precisa domanda, ora che ha avuto modo di elaborare l’accaduto, si dice molto dispiaciuto. Anche i genitori sono profondamente addolorati” – ha concluso. Intanto proseguono le indagini per risalire al reale movente e identificare eventuali complici.