25 aprile a Napoli: ingresso gratuito al Museo di Gallerie d’Italia con il corridoio d’oro

In occasione del 25 aprile 2026 (Festa della Liberazione), Gallerie d’Italia apre le sue porte gratuitamente al pubblico.

Gallerie d’Italia le mostre a Napoli, Torino, Vicenza e Milano

Per l’occasione il 25 aprile 2026 tutte e quattro le sedi delle Gallerie d’Italia: Milano, Napoli, Torino e Vicenza saranno aperte a ingresso gratuito con la possibilità di visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso.

Alle Gallerie d’Italia di Napoli è in corso “VORTIC. Alexi Worth in dialogo con la ceramica antica”. Una mostra che mette in relazione le ceramiche attiche e magnogreche della Collezione Intesa Sanpaolo, con le opere dell’artista americano Alexi Worth. Nove dipinti dialogano con reperti della Collezione Caputi, selezionati da Richard Neer (esponente dell’Università di Chicago), in un confronto sul tema del simposio e della gestualità del bere.

A Milano è aperta la mostra fotografica “La strada per Cortina. VII Giochi Olimpici Invernali 1956” a cura di Aldo Grasso, che valorizza i servizi fotografici prodotti dall’Agenzia Publifoto in occasione delle prime Olimpiadi invernali ospitate in Italia, a Cortina d’Ampezzo nel 1956.

A Torino sono due le mostre in corso: “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno” che presenta per la prima volta l’intero ciclo fotografico avviato nel 2020, con immagini realizzate in diverse aree del mondo segnate dalla crisi climatica. E la mostra ‘Diana Markosian. Replaced’ che esplora temi intimi e universali legati alla perdita, alla memoria e all’identità, attraverso un progetto autobiografico.

Vicenza prosegue la mostra “CERAMICHE E NUVOLE. Cosa le antiche ceramiche greche raccontano di noi”, curata dall’Associazione Illustri e prorogata fino al 7 giugno: un inedito progetto scientifico-didattico dedicato alla valorizzazione della collezione di ceramiche attiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo.



