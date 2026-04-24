Droga, arrestato pusher a Torre del Greco: la nascondeva nello scooter

Proseguono i controlli dei carabinieri a Torre del Greco dove la scorsa notte è stato arrestato un uomo per detenzione di droga.

Droga, pusher arrestato a Torre del Greco

I militari hanno fermato l’uomo in pieno centro mentre era alla guida del suo scooter. Si tratta di un 32enne, risultato incensurato, residente ad Ercolano. A seguito dell’ispezione effettuata dai carabinieri, sarebbe stato identificato come pusher.

La sostanza stupefacente sarebbe stata ritrovata nel sotto sella del veicolo. Nello specifico sarebbe stato rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish da 64 anni. Per questo motivo il 32enne è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di droga.