È napoletano il genio dell’italiano: batte tutti gli studenti e diventa campione d’Italia

È napoletano il genio dell’italiano: si chiama Catello De Luca, frequenta l’Istituto Tecnico Luigi Sturzo di Castellammare di Stabia ed ha vinto i Campionati Nazionali di Italiano per la categoria Area Tecnica Junior, riservata agli alunni del biennio.

Castellammare, è napoletano il genio dell’italiano: batte tutti

L’allievo dell’istituto stabiese ha conquistato il primo posto alla finale nazionale che si è svolta all’Università di Salerno. Una grande soddisfazione per la sua insegnante di italiano, Nadia Leggiero, per il Dipartimento Area Umanistica, diretto dalla docente Maria Catapano (che è anche referente d’Istituto per le Olimpiadi di Italiano), per la dirigente scolastica e l’intera scuola.

Nel corso della competizione, studenti e studentesse provenienti da tutta Italia hanno dato prova di competenza e amore per la lingua italiana. Alla cerimonia di premiazione, nell’Aula delle Lauree N. Cilento, hanno preso parte il Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio, la dottoressa Carla Guetti per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Direttore del Dipsum (Dipartimento Studi Umanistici) Carmine Pinto, il Direttore del Centro Linguistico di Ateneo Rosario Pellegrino, il Presidente del Consiglio didattico di Lettere Stefano Grazzini e la rappresentante del Direttivo Adl-Dipsum Rosa Giulio, Direttivo AdI-Dipsum.

“Vorrei ringraziare la scuola che mi ha dato questa opportunità, e la mia professoressa Nadia Leggiero, che mi ha dato le giuste conoscenze” – ha detto il vincitore, alunno della classe 2A, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

“Immancabile foto istituzionale! Il vincitore nazionale delle Olimpiadi di Italiano Catello De Luca con la dirigente scolastica Cinzia Toricco, la docente di Italiano di Catello, Nadia Leggiero, la direttrice del Dipartimento Area Umanistica dell’Its Sturzo, Maria Catapano” – si legge sui social dell’istituto dove è stata pubblicata una foto scattata dopo la premiazione.