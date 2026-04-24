In Campania lo street food migliore d’Italia, apre il Villaggio del Gusto: l’ingresso è gratis

Fino al 26 aprile 2026 I love truck in Sud, l’evento dedicato allo street food, che richiama le migliori eccellenze d’Italia, farà tappa a Baiano, in provincia di Avellino. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Arriva I love truck in Sud: il meglio dello street food a Baiano

I tradizionali truck, pronti a sfornare svariate specialità, trasformeranno piazza Francesco Napolitano in un vero e proprio villaggio del gusto aperto ai visitatori. Il tutto in un’atmosfera di convivialità e festa tra musica e divertimento.

Per tutta la durata dell’evento sarà possibile degustare vere e proprie prelibatezze dolci e salate come smash burger americani, arancini e cannoli siciliani, caciocavallo impiccato, polpette succose di ogni tipo, piadine homemade, tipiche pietanze partenopee e tanto altro.

Dalle 18:30 alle 21:00 è prevista la presenza della Patapumfete Animation con gonfiabili, postazione face painting e mascotte per bambini. Venerdì 24 e sabato 25 aprile, dalle 20:00 a tarda notte sarà possibile scatenarsi in pista con il dj-set di Gennaro Corona.

RIEPILOGO INFO

Cosa: I love truck in Sud, villaggio dello street food;

Quando: dal 23 al 26 aprile 2026 – il 24 e il 25 dalle 11:30 all’una di notte, il 26 dalle 11:30 a mezzanotte;

Dove: Piazza Francesco Napolitano, Baiano, Avellino.

Ingresso gratis.



