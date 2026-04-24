ULTIM’ORA. A Napoli è crollato un palazzo, si scava tra le macerie: cosa è successo

Attimi di paura a Napoli dove, nella notte, un palazzo situato in via Francesco Saverio Siniscalchi, nei pressi di Porta Capuana, sarebbe crollato.

Napoli, è crollato un palazzo a Porta Capuana

L’edificio, probabilmente degradato, sarebbe precipitato tra l’una e le due di notte. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno cercato, in primo luogo, di capire se al suo interno ci fossero famiglie. Si tratta, infatti, di un palazzo disabitato da tempo ma non si escludono eventuali occupazioni abusive.

Sul posto sono giunti anche gli agenti delle forze dell’ordine che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, procedendo con lo sgombero anche dei palazzi vicini a quello crollato, per motivi precauzionali. Anche negli edifici adiacenti saranno portate a termine tutte le procedure di verifica di sicurezza degli immobili, consentendo il rientro degli abitanti in totale sicurezza.

Al momento non si conoscono le cause del crollo, saranno le indagini a fare chiarezza su quanto accaduto. Sembrano, per fortuna, non esserci feriti.