Napoli Centrale, violenza sessuale su una donna: 29enne arrestato in flagrante

Una donna ha subito una violenza sessuale nei pressi dei tornelli della metropolitana di piazza Garibaldi, all’interno della stazione di Napoli Centrale. Il responsabile, un uomo di 29 anni originario dello Sri Lanka, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Polizia Ferroviaria.

Scatta l’allarme al binario 2

La segnalazione è arrivata direttamente al centro operativo della Polfer: la vittima, visibilmente scossa, aveva appena subito la molestia e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli agenti, già impegnati nell’area nell’ambito del servizio “Stazioni sicure”, sono intervenuti rapidamente al binario 2, dove hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione. Sul posto ha riconosciuto e indicato il responsabile, che è stato bloccato poco dopo nelle immediate vicinanze.

Fermato e arrestato per violenza sessuale

Il 29enne è stato arrestato in flagranza di reato. Il fermo si inserisce in un quadro di controlli rafforzati che la Polfer sta conducendo nell’area della stazione e nelle zone limitrofe, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e prevenire episodi di questo tipo in uno degli snodi ferroviari più frequentati del Sud Italia.