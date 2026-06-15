Terrore all’Ospedale del Mare, infermieri picchiati e Area Triage distrutta: cosa è successo

Una violenta aggressione si è verificata all’Ospedale del Mare nella giornata di domenica, provocando gravi danni all’area triage e costringendo i sanitari a blindare il pronto soccorso.

Aggressione all’Ospedale del Mare: distrutta l’area triage

L’ennesimo caso di violenza ai danni degli operatori sanitari ma anche dei pazienti, costretti a recarsi altrove per ricevere l’assistenza necessaria. A denunciare l’accaduto è ancora una volta l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Il presidente dell’associazione, Manuel Ruggiero, ha dichiarato: “Il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare è stato teatro, in questa domenica, di un’escalation di violenza inaudita che ha trasformato un luogo di cura in un campo di battaglia, costringendo la struttura a chiudere le porte a tutti i codici non rossi e paralizzando di fatto l’assistenza sanitaria”.

“Tutto è iniziato con una banale richiesta di informazioni da parte di un utente che, di fronte alle risposte ricevute, ha reagito sferrando un violento colpo di testa al volto di un infermiere. La situazione è degenerata in pochi secondi: anche un familiare dell’aggressore si è scagliato contro gli operatori e un secondo infermiere, accorso per tentare una disperata mediazione, è stato colpito da ripetuti schiaffi”.

“L’orrore ha superato ogni limite quando, secondo le prime ricostruzioni, uno degli aggressori ha tentato di sfilare la pistola di ordinanza alla guardia giurata presente, con l’evidente intenzione di utilizzarla contro il personale. Prima di terminare l’assalto, i responsabili hanno devastato l’area Triage, distruggendo arredi e strumentazioni. La direzione ha sospeso l’accettazione per i pazienti non critici dalle ore 15:00″.