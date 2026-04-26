Schiacciato dalla sua auto nel Napoletano davanti alla moglie: mancava il freno a mano

Un 46enne è stato salvato dai carabinieri dopo essere stato schiacciato dalla sua stessa auto, a Marano di Napoli.

Schiacciato dall’auto a Marano: 46enne salvato dai carabinieri

Ieri sera, tre carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marano hanno soccorso un uomo rimasto schiacciato contro un muro dalla propria auto, che aveva cominciato a scivolare per il mancato azionamento del freno a mano. I militari erano impegnati in un’attività di polizia giudiziaria quando si sono trovati davanti alla scena.

La vittima, 46enne di Marano di Napoli, ha riportato un grave trauma che lo ha costretto in crisi respiratoria e convulsiva. I tre militari hanno agito immediatamente, praticando manovre di primo soccorso e adagiando l’uomo in posizione laterale di sicurezza, scongiurando il rischio di asfissia e stabilizzandone le funzioni vitali, sotto lo sguardo disperato della moglie e dei passanti. Poi hanno monitorato le sue condizioni fino all’arrivo del 118.

Il 46enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli, dove i medici hanno riscontrato un quadro clinico severo con perdita di coscienza, crisi respiratoria, convulsioni e scialorrea, riconducibili al trauma subito. L’uomo ha poi chiesto le dimissioni dall’ospedale, rientrato il pericolo.