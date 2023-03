VIDEO/ Mare Fuori, l’addio del cast a Cardiotrap e Pino: i due attori lasciano la serie

Due uscite di scena inaspettate per Mare Fuori: la stagione 4 non vedrà nel cast gli attori Domenico Cuomo e Artem, che interpretano rispettivamente Cardiotrap e Pino ‘o pazzo. Entrambi i personaggi, infatti, lasceranno la serie come annunciato dal regista Ivan Silvestrini sui social.

Mare Fuori 4, gli attori che lasciano la serie: Cardiotrap e Pino non ci saranno

“Arrivederci ragazzi” – è la frase che accompagna il video postato dal regista dove si vede il cast riunito per salutare due degli attori principali della serie che hanno emozionato e accompagnato il pubblico fin dalla prima stagione dell’amatissima fiction partenopea.

“Mi duole davvero il dover salutare oggi dopo tante, tantissime lacrime, il nostro amico Domenico che ha finito Mare Fuori” – dice abbracciando il ragazzo tra gli applausi dei suoi colleghi che iniziano ad urlare il suo nome, inondandolo di affetto.

“Oggi io non lo pensavo ma in realtà concludiamo anche con un’altra colonna di questa serie, il nostro Artem che ha finito Mare Fuori” – dice subito dopo lasciandosi andare in un abbraccio commosso con l’attore. Anche lui viene “salutato” festosamente dai ragazzi che lo hanno affiancato lungo il suo percorso.

Un video che ha commosso ma anche deluso gli appassionati della serie che non rivedranno né Cardiotrap né Pino nelle prossime stagioni della serie, due veri protagonisti delle prime 3 stagioni che hanno dato voce alla storia dei loro personaggi, tra i più amati dal pubblico.

Non sappiamo, dunque, dopo l’uscita di Gemma e la delusione per la canzone sottratta ingiustamente, cosa ne sarà di Cardiotrap né se e come proseguirà la storia d’amore tra Pino e Kubra. E’ stata confermato anche l’addio alla serie di Carolina Crescentini: a prendere il suo posto, come direttrice dell’IPM, sarà Lucrezia Guidone (Sofia), probabilmente affiancata ancora una volta dal comandante Massimo (Carmine Recano).

Quasi sicuramente non rivedremo nemmeno Liz (Anna Ammirati) che decide di dimettersi, Filippo ‘o chiattillo e Naditza (Nicolas Maupas e Valentina Romani), con il trasferimento del ragazzo a Milano e la separazione tra i due. Escono di scena anche Viola (Serena De Ferrari) e Gaetano ‘o pirucchio (Nicolò Galasso), entrambi morti, così come Gemma (Serena Codato) che inizia una nuova vita lontana dall’Ipm.

E’ stato già annunciato, invece, il ritorno di Rosa Ricci (Maria Esposito) che dovrebbe essere affiancata da Carmine (Massimiliano Caiazzo) ed Eduardo Conte (Matteo Paolillo).