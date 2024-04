Il Calcio Napoli continua il proprio cammino in campionato nella speranza di raggiungere il miglior piazzamento possibile in vista della prossima stagione. Annata che si aprirà con una folta campagna acquisti e cessioni, come oramai si vocifera da qualche mese. Oltre il dilemma allenatore però c’è anche quello legato ai big della squadra. Con Osimhen pronto a partire, potrebbero esserci anche altri clamorosi addii. Uno di questi è quello di Kvicha Kvaratskhelia, rumor che rimbalza direttamente dalla Spagna, con il Barcellona che avrebbe messo nel mirino il fuoriclasse georgiano.

Kvaratskhelia è l’obiettivo del Barcellona ma il Napoli fa muro

Kvaratskhelia è sicuramente uno dei calciatori più apprezzati nel panorama europeo. Il georgiano ha fatto innamorare tutti per volontà e forza che lo hanno reso uno dei migliori esterni nel panorama calcistico. Nelle ultime ore dalla Spagna rimbalza una indiscrezione abbastanza pressante sul calciatore, che sembra essere diventato l’obiettivo numero uno dei catalani, dietro indicazione di Xavi che lo reputa perfetto per il suo 4-3-3. Un’operazione non facile, sia per costi che per volontà delle parti che però non è impossibile. L’allenatore, dopo avere annunciato l’addio al Barcellona al termine della stagione, ha fatto retromarcia affermando che rispetterà la scadenza del contratto.

Il Napoli però, c’è da sottolineare, che per ora ha alzato un muro alle richieste per il calciatore. Specialmente vista la certa partenza di Victor Osimhen. In ogni caso per ora non si parla ancora di cifre, ma di semplici volontà. Xavi ha chiesto il massimo sforzo alla dirigenza spagnola per arrivare al calciatore, De Laurentiis invece per ora rifiuta ogni proposta e continuerà a farlo. Solo voci per ora, nulla di più. Se ne riparlerà solo a campionati finiti, quando il Napoli e il Barcellona avranno più chiaro il futuro. Il Napoli in primis, che ad ora non sa in quale competizione europea finirà.