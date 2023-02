Da Secondigliano al successo, il comandante di Mare Fuori: “Così mi sono salvato”

E’ entrato nel cuore dei telespettatori nei panni di Massimo, il comandante dell’Ipm di Mare Fuori, la fiction partenopea che sta registrando ascolti record, ma nella realtà è Carmine Recano, 42enne e padre di due figli, nato a Napoli e cresciuto a Secondigliano.

Il comandante di Mare Fuori è Carmine Recano

Carmine è cresciuto nel quartiere popolare di Secondigliano e fin da giovanissimo si è avvicinato al mondo della recitazione, facendo il suo esordio in televisione all’età di soli 19 anni nel film Un nuovo giorno di Aurelio Grimaldi.

“Mi sono avvicinato a questo mondo per caso. A 16 anni accompagno un amico a fare un provino e mi notano. Convincono anche me a fare un provino, un’intervista video. Dopo 15 giorni mi chiamano e mi invitano a sostenere un altro provino, da lì è iniziata la mia avventura” – ha raccontato in un’intervista resa nota da Teleclub Italia.

Una vera e propria scalata verso il successo che lo ha portato ad assumere ruoli significativi in importanti film (Le fate ignoranti, Mine Vaganti, La Dea Fortuna) e molteplici fiction come Un posto al Sole, Don Matteo, Orgoglio, Un medico in famiglia, Capri. L’ultima, Mare Fuori, è tra quelle più viste in assoluto a livello nazionale ed è forse quella che si avvicina di più al suo vissuto nell’età adolescenziale.

“Io sono sempre riuscito a salvarmi. Lo devo ai miei genitori, sempre presenti che mi hanno educato con valori solidi, e alla recitazione. Mi ha permesso di trovare subito la mia strada. Da adolescente, ho visto molti miei amici finire sulla cattiva strada, un po’ come i personaggi di Mare Fuori. Le loro storie sono simili a quelle di tante persone”.

Il set gli ha regalato anche grandi emozioni: “Mentre stavo girando la prima stagione ho saputo che sarei diventato padre per la prima volta. E’ arrivato Gennaro che ora ha quasi due anni. E mentre stavo per cominciare le riprese della seconda serie, la mia compagna ha scoperto di essere di nuovo incinta”.