Italiane in Europa, mezza Serie A coinvolta: il Napoli ora andrebbe in Conference League

Si avvicina la fine del campionato, e con essa tutti gli attesi verdetti. Il Napoli, attualmente, sarebbe qualificato per la prossima UEFA Conference League, la terza competizione per importanza.

Un’eventualità che consentirebbe sì al club di giocare per il 15esimo anno consecutivo in Europa, ma che allo stesso tempo rappresenterebbe un clamoroso passo indietro rispetto ai traguardi raggiunti la stagione passata. Il portale Calcio e Finanza ha tracciato tutte le possibilità di accesso ai tornei continentali che hanno le varie squadre, a seconda dell’andamento di Roma, Atalanta e Fiorentina in Europa e Conference League.

Quante italiane nelle coppe europee? L’ipotesi 8 squadre

Partendo dal numero più basso, considerando la classifica attuale come definitiva e immaginando che le italiane non vincano nessuna delle coppe per cui sono rimaste in gioco, i piazzamenti sarebbero i seguenti:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Europa League)

Lazio (Europa League)

Napoli (Conference League)

Restando sempre su 8 squadre, e considerando la classifica attuale come definitiva, questi sarebbero i piazzamenti se una tra Atalanta e Roma dovesse vincere l’Europa League:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Lazio (Europa League)

Napoli (Conference League)

Quante italiane nelle coppe europee? L’opzione con 9 qualificate

Si passa poi all’ipotesi di 9 squadre nelle coppe, considerando anche in questo caso la classifica attuale come definitiva. Situazione che si verificherebbe se la Fiorentina conquistasse la Conference League:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Europa League)

Lazio (Europa League)

Fiorentina (Europa League)

Napoli (Conference League)

Nove squadre – seppur distribuite diversamente – si qualificherebbero anche se la Fiorentina conquistasse la Conference League e una tra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Lazio (Europa League)

Fiorentina (Europa League)

Napoli (Conference League)

Quante italiane nelle coppe europee? Metà Serie A coinvolta

L’ultimo e più estremo caso – 10 squadre nelle coppe – riguarda l’ipotesi in cui la Fiorentina conquistasse la Conference League e una tra Atalanta e Roma vincesse l’Europa League. Per fare sì che questa situazione si realizzi, le vincenti delle due coppe si dovrebbero posizionare dall’ottavo posto in giù in classifica:

Inter (Champions League)

Milan (Champions League)

Juventus (Champions League)

Bologna (Champions League)

Roma (Champions League)

Atalanta (Champions League)

Lazio (Europa League)

Napoli (Conference League)

Fiorentina (Europa League)

Torino (Conference League)