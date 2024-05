Napoli, incasso da record: “Sarò con te” in due giorni sfiora gli 800 mila euro

Il docu-film sulla stagione del terzo scudetto del Calcio Napoli continua a riscuotere un grandissimo successo. Da sabato i cinema di tutta l’Italia hanno ospitato migliaia di tifosi azzurri che in una stagione drammatica a livello sportivo come quella di quest’anno, si sono voluti “coccolare” riguardando l’impresa fatta da Spalletti e soci solamente un anno fa. I numeri sono incredibili, e sono destinati a crescere nei prossimi giorni. Si pensano a cifre record entro la fine di questa settimana: l’incasso per ora da ragione ad Aurelio De Laurentiis e chi ha ideato questo film.

Il Napoli incasso da record con “Sarò con te”, ma nella classifica settimanale è dietro a “Challengers”

Sono bastati due giorni di proiezione per il film diretto da Andrea Bosello e prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis per toccare cifre che sembravano impossibili qualche giorno fa. Il docu-film sul Napoli ha infatti guadagnato 770 mila euro in soli due giorni con la media stellare di 5.135 euro in 150 cinema. Nessun film sul calcio ha mai viaggiato con queste medie e nel giro di una settimana sforerà abbondantemente il milione di ricavi. Un colpo di genio dal lato marketing che ha premiato ancora De Laurentiis e soci.

Ma andando a scorrere le classifiche, il film sul Napoli si piazza al secondo posto. Infatti al primo posto capeggia (con poco distacco) “Challengers”. Il film di Luca Guadagnino con la star del momento, Zendaya protagonista assoluta. Seppur in calo del 37% (il film è stato presentato nelle sale lo scorso 26 aprile), ha incassato altri 792mila euro con una media di 1.410 euro su 562 sale superando i 3 milioni complessivi, creando un vero e proprio testa a testa a distanza con il docu-film del Napoli che alla lunga però dovrebbe essere vinto da Bosello e soci, se le medie dovessero rimanere tali.