È dovuta intervenire la Polizia per tranquillizzare gli animi all’esterno del cinema ‘The Space’, che in questi giorni proietta il film sullo scudetto della SSC Napoli ‘Sarò con te’.

Salerno, tensione all’esterno del cinema che proietta il film scudetto del Napoli

Una pellicola evidentemente non gradita dalla piazza granata, alle prese in questi giorni con una sanguinosa retrocessione in Serie B, costretta a leccarsi le ferite di un’annata iniziata male e terminata peggio. E così le forze dell’ordine hanno dovuto presidiare l’esterno delle sale che avevano in programmazione la produzione Filmauro, per evitare il peggio.

Troppo alto il rischio che lo sport più seguito al mondo ha insito praticamente da sempre di scontri e azioni tipiche della rivendicazione campanilistica. Il film ‘Sarò con te’, nelle migliori sale italiane dal 4 maggio scorso, sta intanto battendo tutti i record di incasso: in sole due serate, ha già sfiorato il milione di euro, classificandosi tra le primissime posizioni nella speciale graduatoria prodotta dai botteghini.

Solo un anno fa, la Salernitana del napoletano Iervolino conquistava una salvezza maturata anche grazie al gol di Dia allo stadio Maradona, che aveva fatto slittare di quattro giorni l’esplosione di gioia partenopea, giunta poi nella leggendaria notte di Udine.

Quel gol del pareggio aveva provocato in città una celebrazione degna della vittoria di un campionato, con tanto di striscioni beffardi e caroselli. Dopo 365 giorni, l’aria è decisamente cambiata.