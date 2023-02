Dopo il record online la Napoli di Mare Fuori torna in TV: oltre un milione di spettatori

Dopo il boom di ascolti registrato su Rai Play, Mare Fuori 3 ha ottenuto un grande riscontro anche in televisione non attestandosi, tuttavia, come programma più visto della serata. Un risultato dovuto al fatto che i fan della serie hanno già visto gli episodi usciti in anteprima sulla piattaforma streaming.

Ascolti Rai: oltre un milione di spettatori per Mare Fuori 3

A vincere la gara degli ascolti è Buongiorno Mamma 2, su Canale 5, che ha raccolto davanti allo schermo 3.458.000 spettatori pari al 21.2% di share. Seguono Pooh – Un Attimo Ancora, il documentario trasmesso da Rai 1, con 2.575.000 spettatori pari al 14.1% di share e Chi l’ha Visto, su Rai 3, con 1.808.000 spettatori (10.7%). Mare Fuori, su Rai 2, ha intrattenuto 1.291.000 spettatori pari al 7.2% di share. La fredda luce del giorno, su Italia 1, e Controcorrente, su Rete 4, hanno totalizzato rispettivamente uno share del 5.5% e del 3.5%.

L’amatissima fiction partenopea non ha raggiunto il podio ma ha registrato ugualmente numeri importanti se si considera il fatto che le stesse puntate, lanciate su Rai Play, hanno superato ogni aspettativa: la serie è il titolo più visto di sempre sulla piattaforma.

In poco meno di 24 dal lancio dei primi 6 episodi online, disponibili dal 1 febbraio, Mare Fuori 3 ha ottenuto 8 milioni di visualizzazioni e tre milioni e cinquecentomila ore di visione. L’aggiunta degli ultimi sei episodi, a partire dal 13 febbraio, ha fatto registrare un nuovo record: in un solo giorno sono state circa 12 milioni le visualizzazioni per un totale di 5,7 milioni di ore viste. Numeri impressionanti che, tuttavia, non hanno scoraggiato il pubblico a seguire le prime due puntate trasmesse ieri in prima serata su Rai 2.