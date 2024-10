Dramma in Campania, Nello muore improvvisamente dopo un malore: aveva solo 28 anni

Tragedia a Sarno, in provincia di Salerno, dove Nello, un ragazzo di soli 28 anni, è morto improvvisamente a seguito di un malore. Un decesso che ha sconvolto l’intera comunità dell’Agro nocerino-sarnese.

Sarno piange Nello: ragazzo morto all’improvviso a 28 anni

Stando a quanto emerso, il giovane Nello avrebbe perso la vita improvvisamente, in modo del tutto inaspettato, all’età di 28 anni. Il ragazzo abitava nella frazione di Lavorate ed era conosciuto da tutti con il soprannome di Zeppolino.

Ancora non sono state chiarite le cause del decesso né è stato ancora possibile stabilire da cosa è stato dovuto quel senso di malessere che ha preceduto la morte del giovane. A Sarno c’è spazio soltanto per il dolore, con l’intera comunità stretta intorno al dolore della famiglia.

“Tutta la comunità di Lavorate è vicina alla famiglia Crescenzo per la prematura scomparsa di Nello. Elevando la sua preghiera al Signore Morto e Risorto, in questo momento di forte dolore. In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano alla Santa Gerusalemme” – è l’annuncio diffuso dalla Parrocchia Maria SS. Delle Grazie Lavorate di Sarno.

“Con immenso dolore apprendo della prematura scomparsa di Nello. Una persona perbene e stimata da tutti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità. In questi momenti così difficili, il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari, ai quali esprimo la mia più sincera vicinanza. Che la terra ti sia lieve Nello” – si legge in un altro post.

“Alla fine di ogni giornata quello che portiamo a casa è il tempo e il fatto di non conoscere il limite di questa grandezza mette tanta angoscia. La fine del tuo tempo, Nello, in modo del tutto inaspettato, stasera ha folgorato tutti. Ha folgorato me che ho vissuto quel tempo e ha folgorato chi in quel tempo non c’era ancora entrato. A Peppe, a Milena, ad Annarita e Martina dico solo che quel tempo dovete trovare la forza di portarlo avanti” – scrive un altro utente.