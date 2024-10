Torre, “ciak si gira”: la Villa diventa il set del prossimo film di un amato attore di Gomorra

Si chiama “Avemmaria” il film in uscita nel 2025 del quale alcune scene sono state girate nei giorni scorsi a Torre del Greco, nella zona della Villa Comunale Ciaravolo.

Torre set per il cinema, in villa si gira il film “Avemmaria”

Si tratta al momento di indiscrezioni e “dietro le quinte”, ma è certo che la Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo” e gli spazi antistanti si sono trasformati per un giorno in un set cinematografico. Le riprese, avvenute tra la curiosità dei passanti, lunedì 21 ottobre 2024 dovrebbero essere relative ad alcune scene del film “Avemmaria”, in uscita nel 2025.

La pellicola è tratta dal romanzo “Se vuoi vivere felice” di Fortunato Cerlino. L’attore, che nella fortunata serie “Gomorra” ha interpretato il personaggio di don Pietro Savastano, è anche il regista del film girato tra Italia ed Ungheria e prodotto da Moving Milano, Ventottodieci Produzioni, Amerigo Film, Europictures e Rai Cinema con il contributo del Ministero della Cultura ed il sostegno di Film Commission Regione Campania.

“Avemmaria”: ecco la trama

Come riportato dal sito Einaudi Editore, l’autore racconta la storia di un ragazzino, il cui nome è proprio Fortunato, cresciuto in mezzo alle strade di Pianura, quartiere della periferia di Napoli, nei primi anni ’80. Gli inseguimenti sul Califfone, le sparatorie in pieno giorno, le condizioni economiche in cui naviga la sua famiglia, non riescono a spegnere la vitalità del protagonista che, grazie alla sua immaginazione e ai suoi sogni, non si arrende e va avanti.

Cerlino, classe 1971, vanta una lunga carriera da attore sia in teatro che al cinema, ma anche in TV. Il successo definitivo, però, è arrivato con la serie Gomorra e con il personaggio di don Pietro Savastano. Nella sua storia professionale ha spesso alternato il ruolo di “poliziotto” a quello di “malvivente”, recitando in molte produzioni di successo da “Fortapasc” a “Distretto di Polizia“, da “Inferno” di Ron Howard a “Falchi”. Con “Avemmaria” si cimenta per la prima volta alla regia.