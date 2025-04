Dramma nel Napoletano: sorpreso mentre tenta di uccidere la moglie a martellate in casa

I carabinieri della stazione Napoli Pianura questa notte hanno arrestato un uomo con l’accusa di violenza di genere: avrebbe tentato di uccidere sua moglie colpendola con un martello.

Pianura, tenta di uccidere la moglie con un martello

Tutto sarebbe partito da una segnalazione anonima arrivata al 112 per schiamazzi e urla che provenivano da un appartamento di Pianura. I militari si sono recati sul posto e, dopo aver salito le scale per giungere al pianerottolo dell’abitazione, hanno fatto irruzione all’interno sorprendendo l’uomo, un 50enne già noto alle forze dell’ordine, con un martello tra le mani, intento a colpire la compagna 49enne, minacciando di ucciderla.

Alla vista dei militari l’uomo avrebbe gettato immediatamente l’arma per poi tentare la fuga. Poco dopo, però, è stato bloccato e arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. Non si tratterebbe, infatti, di un singolo episodio: dalle indagini sarebbero emersi reiterati comportamenti violenti dell’uomo che la donna, con i due figli della coppia, hanno subito senza mai denunciare.

L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia. Grazie all’intervento immediato dei carabinieri la 49enne è salva e non ha riportato gravi lesioni. Fondamentale anche la prontezza di coloro che hanno allertato le forze dell’ordine avendo ben compreso che non si trattasse di una banale lite coniugale ma di un tentativo di omicidio.