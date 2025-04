Come sta James Senese, il messaggio dopo il ricovero: “Grazie. Non vi preoccupate”

James Senese è intervenuto sui social per tranquillizzare i suoi fan e metterli al corrente delle sue condizioni di salute dopo il ricovero presso l’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli.

James Senese in ospedale a Napoli: come sta

Ieri è stato annunciato l’intervento del celebre musicista napoletano. Secondo Il Mattino, l’artista si sarebbe presentato in ospedale dopo aver accusato forti dolori, con conseguente diagnosi di ernia strozzata che avrebbe spinto i medici a propendere per un intervento da effettuare nell’immediato.

Sulla questione, però, è intervenuto lo stesso James Senese che ha parlato, invece, di una semplice operazione di routine che, in ogni caso, non ostacolerebbe i suoi prossimi impegni lavorativi. Proprio sui suoi canali social il musicista ha scritto: “Ciao a tutti, grazie per la solidarietà e l’affetto dimostrato ma non vi preoccupate. Non state a sentire quello che scrivono i giornali, è stata un’operazione di routine, sto benissimo e ci vediamo presto in tour”.

Dal punto di vista della carriera, Senese sta vivendo un momento particolarmente significativo. Il 2 maggio uscirà il suo nuovo lavoro discografico, intitolato “Chesta nunn’è a terra mia”, e partirà anche il tour di presentazione del disco, in occasione degli 80 anni appena compiuti da James.