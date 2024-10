In Campania si cercano attori e comparse per un film horror internazionale: come partecipare

Il 15 ottobre al Teatro San Nicola di Benevento si terranno i casting per il nuovo film horror, distribuito da Netflix, Darkside Witches II: la produzione è alla ricerca di un’attrice co-protagonista, attori per ruoli secondari e comparse horror.

Casting a Benevento: si cercano attori e comparse per un film

Per avviare le riprese, la produzione del film Darkside Witches II, la black witch di Benevento apre la ricerca per la strega co-protagonista che affiancherà attori di fama internazionale nel cast dell’horror distribuito dalla piattaforma Netflix.

Il regista Gérard Diefenthal e il produttore esecutivo Guido Costante selezioneranno, oltre alla co-protagonista, anche attori per ruoli secondari, figurazioni speciali e comparse. I provini si terranno martedì 15 ottobre, dalle ore 10 alle 18, presso il Teatro San Nicola di Benevento, in via Bartolomeo Camerario.

Il casting è aperto a donne e uomini di età superiore ai 18 anni. Gli aspiranti attori dovranno presentarsi sul posto all’orario indicato per prendere parte alle selezioni, portando con sé un curriculum vitae e preparando una prova individuale con un testo di propria scelta. Ciò non vale per le comparse. Per alcuni ruoli maschili, titolo preferenziale è avere esperienza nelle arti marziali così da favorire le scene di azione.

“Visto l’elevato numero di richieste pervenute, abbiamo deciso di offrire una nuova opportunità di essere selezionati per le riprese del film che gireremo a breve nel Sannio. Quando è uscito Darkside Whitches, nel 2015, è stato il film più visto dell’anno ed è diventato un cult internazionale. Darkside Witches II avrà, in collaborazione con la distribuzione, un marketing ancora più forte e verrà presentato in anteprima al Festival del Cinema di Cannes” – hanno sottolineato il regista Diefenthal e il produttore esecutivo Costante.