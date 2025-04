ULTIM’ORA. Trema ancora la terra nel Napoletano: scossa di terremoto di magnitudo 2.7

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, venerdì 25 aprile, ai Campi Flegrei, dando il via ad un nuovo sciame sismico che sta interessando il territorio. Si tratterebbe di normali fenomeni rientranti nel fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Terremoto Campi Flegrei oggi 25 aprile

La scossa, di magnitudo 2.7, è stata rilevata alle ore 8:28 di questa mattina, ad una profondità di 4 km. L’epicentro è localizzato nei pressi di via Campana, a Pozzuoli. Come spesso accade in caso di terremoti legati al bradisismo, la scossa è stata chiaramente percepita dai residenti della zona, tra Pozzuoli e Napoli.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 08.28 (UTC 06.28) del 25.04.2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e una magnitudo massima Md = 2.7 ± 0.3″ – si legge nella nota diffusa dal Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno”.