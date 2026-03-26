A 13 anni accoltella la prof. in diretta sui social, forse per un brutto voto: cosa è successo

Avrebbe accoltellato l’insegnante mandando in diretta la scena su Telegram lo studente di 13 anni fermato a seguito dell’aggressione ai danni di Chiara Mocchi, docente di francese, avvenuta nella mattinata di ieri in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Bergamo, ha accoltellato l’insegnante in diretta su Telegram

Al momento non si conoscono le motivazioni dell’assalto, avvenuto intorno alle otto, poco dopo l’ingresso a scuola del personale docente e degli allievi, consumato tra i corridoi di scuola, sotto gli occhi increduli dei presenti. Alla base del gesto, secondo quanto apprende Sky TG, potrebbe esserci un brutto voto oppure la mancata difesa del ragazzo da parte della professoressa a seguito di un litigio con un coetaneo.

Il 13enne, con un paio di pantaloni mimetici e una maglietta con la scritta “vendetta”, avrebbe avvicinato la vittima per poi colpirla con alcune coltellate all’addome e al collo. Il tutto riprendendo la scena tramite il suo smartphone, sistemato al collo tramite una imbracatura, e mandando in diretta la scena su Telegram.

La professoressa, di 57 anni, è stata trasferita in elicottero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Grazie ad una trasfusione di sangue già iniziata sul velivolo e a un successivo intervento chirurgico, ora è fuori pericolo ma resta comunque ricoverata in prognosi riservata in Terapia Intensiva.

Il ragazzo è stato bloccato da un altro docente e da due collaboratori scolastici. Oltre al coltello, aveva con sé anche una pistola scacciacani mentre nella sua abitazione sarebbe stato rinvenuto dai carabinieri del materiale potenzialmente esplosivo e pericoloso.

Trattandosi di un minore che non ha raggiunto il 14esimo anno di età, lo studente non è imputabile e non potrà dunque affrontare un processo ma potrebbe finire in comunità.