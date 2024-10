A San Giorgio c’è Fortunato Cerlino: il “don Savastano” di Gomorra sta girando un film

Fortunato Cerlino, il celebre regista e attore napoletano che ha raggiunto la notorietà soprattutto nei panni di Don Pietro Savastano, l’efferato boss di Gomorra, sta girando un nuovo film nella sua città ed ha scelto come set le strade e i luoghi più iconici di San Giorgio a Cremano.

Fortunato Cerlino a San Giorgio: si gira un nuovo film

L’annuncio era stato già diffuso dal sindaco Giorgio Zinno qualche settimana fa, quando aveva comunicato alla cittadinanza il lancio dei casting per la nuova opera cinematografica. Lo scorso 7 novembre, infatti, in Fonderia Righetti si sono tenuti i provini per aspiranti comparse. Quelle selezionate saranno poi chiamate a girare alcune scene.

Le riprese sono già in corso e dureranno almeno per tutto il mese di novembre. Ad incontrare Fortunato in questi ultimi giorni è stato proprio il primo cittadino che, postando una foto sui suoi canali social, ha sottolineato: “Cari concittadini, si svolgeranno fino a novembre sul nostro territorio le riprese del film di Fortunato Cerlino, prodotto da Ventottodieci Produzioni & Moving Milano”.

“Con il vicesindaco Pietro De Martino abbiamo avuto il piacere di incontrare Fortunato Cerlino e il suo team, sono stato piacevolmente colpito dalla loro ammirazione per la nostra comunità. Hanno raccontato quanto sia affascinante e suggestivo il nostro territorio e non hanno esitato a complimentarsi per l’accoglienza e la disponibilità che hanno trovato nella nostra comunità”.

“I membri della troupe infatti hanno avuto modo di interagire con tanti sangiorgesi, con le nostre attività commerciali e ricettive ed hanno apprezzato la nostra vivacità e il nostro spirito comunitario. E’ evidente che la bellezza dei nostri luoghi e l’ospitalità dei sangiorgesi stanno lasciando un’ottima impressione“.

“Il film di un attore e regista di tale valore, quale è Fortunato Cerlino, non solo porterà l’attenzione sulla nostra città, ma contribuirà anche a promuovere il nostro territorio come meta per futuri progetti cinematografici, nell’ambito del percorso che stiamo realizzando come città del cinema”.

“Questa è un’opportunità straordinaria per valorizzare la nostra cultura e le nostre tradizioni e sono certo che sarà una fonte di orgoglio per tutti noi. Ringrazio Fortunato Cerlino, Alessandro Tartaglia (produttore esecutivo) e il suo team per aver scelto il nostro comune come set per il loro film, aprendo la strada ad un lungo e fruttuoso percorso di crescita per la nostra comunità” – ha concluso.