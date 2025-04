Messa per Papa Francesco al Santuario di Pompei: tutti in preghiera per il Pontefice morto

Si terrà oggi, 22 aprile, alle ore 19:00 la Messa e preghiera in onore di Papa Francesco presso il Santuario di Pompei, luogo particolarmente caro al Pontefice che proprio lì, nel 2015, pregò dinanzi al Quadro della Madonna di Pompei.

Al Santuario di Pompei una Messa per Papa Francesco

Era il 21 marzo 2015 quando Papa Francesco si diresse a Pompei e dopo aver pregato dinanzi alla cara Immagine della Beata Vergine si rivolse ai fedeli dicendo: “Abbiamo pregato la Madonna, perché ci benedica tutti: voi, me e tutto il mondo. Abbiamo bisogno della Madonna perché ci custodisca. E pregate per me, non dimenticatevi“.

Un invito che la comunità ecclesiastica napoletana ha accolto anche a seguito della notizia della sua morte. Proprio oggi, infatti, presso il Pontificio Santuario si terrà una Messa presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Tommaso Caputo, in onore di Papa Francesco. La comunità ecclesiastica e civile di Pompei si radunerà in preghiera per il Santo Padre, deceduto all’età di 88 anni dopo un lungo periodo di ricovero.

“Come accade ogni qual volta se ne va una persona cara, si resta attoniti, quasi increduli. E lo siamo ancora di più di fronte alla morte di Papa Francesco. Egli è stato un riferimento straordinario non solo per i vescovi, i sacerdoti e i religiosi ma per tutto il popolo di Dio. Perdiamo una guida amorevole e salda” – si legge nella dichiarazione diffusa dall’Arcivescovo di Pompei, monsignor Tommaso Caputo, per la morte di Papa Francesco.

“Ma noi abbiamo il dono della fede, crediamo nella Resurrezione. La prospettiva della vita che non ha fine ci sostiene soprattutto in questi momenti. Ora egli è al cospetto del Padre, lo ha servito per tutta la vita con amore, dedizione, generosità. Ha dato tutto sé stesso per Dio, per portare tutti a Lui, per mostrare al mondo la gioia del Vangelo e la misericordia del Padre”.

“Ritornano spesso alla mente i tanti ricordi della visita al Santuario di Pompei, il 21 marzo 2015. Si fermò dinanzi alla Cappella delle Confessioni e mi esortò a dire ai sacerdoti di essere sempre misericordiosi nell’amministrare il sacramento. Né posso dimenticare la premura paterna per i poveri. Che possiamo fare ora se non pregare per lui? Lo faremo oggi e continueremo a farlo. Aveva una devozione tenera e profonda per la Madonna, l’accolga Lei in paradiso”.

“Nel nostro cuore resterà poi indelebile una gratitudine speciale per Papa Francesco che, il 25 febbraio scorso, pur ricoverato in ospedale, ha voluto concederci la gioia dell’annuncio della canonizzazione del fondatore il Beato Bartolo Longo. Il suo nome resterà indelebile nella storia di Pompei e della casa di Maria”.