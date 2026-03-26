Sorelle travolte e uccise insieme a Napoli: resta in carcere il 34enne per duplice omicidio

Convalidato l’arresto del 34enne che, lo scorso 22 marzo, ha investito due sorelle ucraine, morte a seguito dello schianto in Corso Garibaldi, a Napoli. L’accusa è di duplice omicidio stradale.

Arresto convalidato per l’uomo che ha investito le sorelle a Napoli

Questa mattina il Gip di Napoli ha convalidato l’arresto per l’uomo, risultato positivo all’alcol e alla droga. Stando a quanto ricostruito, si sarebbe messo alla guida ubriaco e dopo aver assunto cocaina, finendo poi per travolgere a pieno due donne, Zhanna e Oksana.

Le due sorelle stavano attraversando Corso Garibaldi, all’altezza della zona di Porta Nolana, quando sarebbero state travolte dall’auto guidata dal 34enne. Una di loro sarebbe morta sul colpo mentre l’altra sarebbe deceduta poco dopo il suo arrivo all’ospedale del Mare.

Pare che già nel 2022 l’uomo, dopo aver assunto droga, avrebbe provocato un simile incidente, tamponando diverse auto e rimanendo ferito. Domenica, dopo aver travolto le due donne, avrebbe cercato subito di soccorrerle, ripetendo alle forze dell’ordine: “Non so come sia stato possibile, non mi sono accorto di quelle due donne, sono devastato, vorrei fare qualcosa”.