Epatite A, come è esplosa l’epidemia a Napoli: tra scarichi fognari fatiscenti e feci in mare

L‘ondata di Epatite A che sta colpendo la città di Napoli sarebbe stata causata da scarichi fognari fatiscenti e abusivi situati a ridossi degli allevamenti di cozze in alcuni specchi d’acqua della provincia: a fornire una panoramica della catena di trasmissione è stato Max Andretta in un servizio andato in onda a Le Iene.

Epatite A, cozze sotto gli scarichi fognari: il servizio di Le Iene

Tutto sarebbe partito dal mare di Bacoli dove, lo scorso febbraio, l’Asl avrebbe riscontrato la presenza del virus HAV, quello responsabile dell’Epatite A. Di qui la sospensione delle attività nel tratto di mare interessato.

Un’analoga situazione è stata rilevata anche a Nisida e Varcaturo dove sono risultati 7 casi positivi di cozze e uno di ostriche. Purtroppo, però, i frutti di mare coltivati in quelle zone erano già finiti nelle pescherie di Napoli pur essendo poi stati intercettati.

“Se l’acqua è pulita la cozza non può infettarsi, quindi se non arriva il virus in mare in una concentrazione altissima, non lo troverai mai nella cozza il virus dell’epatite. E’ tutto legato alle feci che arrivano in mare“ – ha spiegato Pietro Chiaro di Eurofish Mitili.

Dunque è probabile che uno scarico fognario non particolarmente efficiente, posto proprio sotto l’allevamento di cozze, unitamente ai problemi con i collettori – le condotte principali della rete fognaria che in questa zona riscontrerebbero molti guasti – possa aver “infettato” le cozze poi messe in vendita. A ciò si aggiunge il problema degli scarichi privati illegali che non fanno altro che inquinare ulteriormente il mare.

Al momento la situazione, al livello dei contagi, resta sotto controllo così come le procedure messe in campo contro il commercio di prodotti nocivi. Resta in vigore l’ordinanza dell’amministrazione comunale che vieta il consumo di frutti di mare crudi in tutta la città.