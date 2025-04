Le preghiere ufficiali per Papa Francesco: i testi da recitare per il Pontefice defunto

Con l’annuncio della morte di Papa Francesco, la Chiesa Cattolica entra ufficialmente nel cosiddetto periodo della “sede vacante” e, in attesa della nomina di un nuovo Pontefice, la Conferenza Episcopale Italiana ha reso note le preghiere ufficiali da recitare per il Santo Padre oltre alle indicazioni liturgiche da mettere in atto.

Preghiere per Papa Francesco e indicazioni liturgiche

In questo doloroso momento per la comunità cristiana, la Conferenza Episcopale Italiana ha reso note precise indicazioni per i testi liturgici oltre al testo di una preghiera da elevare al cielo per Papa Francesco. Durante la sede vacante, infatti, e fino all’elezione del nuovo Sommo Pontefice, nella preghiera eucaristica e nelle intercessioni della Liturgia delle Ore, si dovrà omettere il nome del Papa. Di seguito, in modo esemplificativo, si riportano le diciture per le preghiere eucaristiche I-III.

Preghiera eucaristica I o Canone Romano

Noi te l’offriamo anzitutto

per la tua Chiesa santa cattolica,

perché tu le dia pace,

la protegga, la raduni

e la governi su tutta la terra

in unione con il nostro vescovo N.

e con tutti quelli che custodiscono

la fede cattolica trasmessa dagli apostoli.

Preghiera Eucaristica II

Ricordati, Padre, della tua Chiesa

diffusa su tutta la terra:

rendila perfetta nell’amore

in unione con il nostro vescovo N.,

i presbiteri e i diaconi.

Preghiera eucaristica III

Conferma nella fede e nell’amore

la tua Chiesa pellegrina sulla terra:

il nostro vescovo N., l’ordine episcopale,

i presbiteri, i diaconi

e il popolo che tu hai redento.

Preghiera per il Papa defunto

– Dio Padre di misericordia, accogli nella Gerusalemme del cielo il tuo servo e nostro Papa Francesco: concedigli di contemplare in eterno il mistero che ha fedelmente servito sulla terra. Preghiamo.

– Pastore eterno, concedi a Papa Francesco la gioia di contemplare in eterno il tuo volto e donagli il premio promesso ai tuoi servi fedeli. Preghiamo.

– Ti ringraziamo o Signore, per il ministero di Papa Francesco e per il dono che egli è stato per la Chiesa e per l’umanità: possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste. Preghiamo.

– Per Papa Francesco: il Signore Risorto lo accolga nella dimora della luce e della pace. Preghiamo.

– Per il defunto Papa Francesco: perché il supremo Pastore, che sempre vive per intercedere per noi, lo accolga nella sua pace. Preghiamo.