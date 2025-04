Con una delibera straordinaria del Consiglio dei Ministri, l’Italia ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale, dal 22 al 26 aprile 2025, in seguito alla scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile alle 7:35 presso la residenza di Casa Santa Marta in Vaticano. Una decisione dal profondo valore simbolico, che testimonia il legame storico, culturale e spirituale tra il popolo italiano e la figura del Pontefice.

Cosa significa il lutto nazionale

Il lutto nazionale è una forma solenne di cordoglio istituzionale che viene proclamata per onorare la memoria di personalità di altissimo rilievo. Nel caso di Papa Francesco, il governo ha ritenuto doveroso riconoscere la portata mondiale del suo pontificato e l’impatto profondo che ha avuto sulla società civile, sulla politica internazionale e sul dialogo interreligioso.

Durante il periodo di lutto:

Le bandiere italiane e dell’Unione Europea sono esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, comprese le sedi diplomatiche all’estero.

Le autorità pubbliche, comprese cariche istituzionali, esponenti politici e rappresentanti delle forze armate, sospendono o rinviano eventi cerimoniali o celebrativi, fatta eccezione per attività caritative o commemorative.

Le scuole e gli uffici pubblici rimangono aperti, ma è incoraggiato un minuto di silenzio in segno di raccoglimento.

Le trasmissioni televisive e radiofoniche modificano i palinsesti, rinunciando a contenuti di intrattenimento leggero o comico in favore di programmi commemorativi, documentari e speciali dedicati al Papa defunto.

Anche gli enti locali e le amministrazioni comunali possono emanare disposizioni specifiche per rendere omaggio, come l’apertura di registri di condoglianze o l’organizzazione di cerimonie pubbliche.

Il lutto nazionale non impone, quindi, vincoli giuridici stringenti alla cittadinanza, ma invita ciascuno a partecipare, anche simbolicamente, al cordoglio collettivo.

Una scelta dal forte valore identitario

La decisione del governo non è soltanto un atto di rispetto verso la figura di Jorge Mario Bergoglio, ma rappresenta anche il riconoscimento del ruolo centrale che il Papa svolge nella vita della Repubblica Italiana, pur nel rispetto della separazione tra Stato e Chiesa sancita dai Patti Lateranensi. Papa Francesco è stato un ponte tra i popoli, un instancabile predicatore di pace, giustizia sociale e fraternità.

Precedenti storici

Non è la prima volta che l’Italia proclama il lutto nazionale per la morte di un Papa. Accadde anche nel 2005 con Giovanni Paolo II, per il quale furono osservati tre giorni di lutto. La scelta dei cinque giorni per Papa Francesco sottolinea l’eccezionalità del suo pontificato e l’enorme risonanza della sua morte a livello globale.