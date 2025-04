ULTIM’ORA/ Funerali Papa Francesco, a rischio la prossima giornata di Serie A

Enigma Serie A per la prossima giornata di campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport nell’ultima edizione del proprio tg, ci sono delle riflessioni in vista della prossima giornata di campionato, complice i funerali di Papa Francesco in programma sabato alle ore 10:00.

Rinvii in Serie A nel weekend? Ecco la situazione, priorità ai funerali di Papa Francesco

Come riferisce la redazione di Sky Sport, però, proprio la Lega, in queste ore, sarà a stretto contatto con le autorità per decidere i recuperi sulle altre partite di Serie A in programma sabato (Como-Genoa alle 15 e Inter-Roma alle 18). La decisione è stata quella di rinviare le tre partite, dubbi per il calendario dell’Inter che si fa ancora più fitto.

Dubbi anche sulle partite della domenica, nel caso in cui fosse proclamato lutto nazionale per il weekend (si parla di 5 giorni). Mentre per motivi di ordine pubblico, dato che si giocherà proprio a Roma, verrà rinviata Lazio-Parma. Attesa per l’annuncio ufficiale, ma la decisione è ormai presa. Anche il concerto dei The Kolors è stato rinviato: a Roma quel giorno tutte le forze dell’ordine saranno impiegate per i funerali di Papa Bergoglio.