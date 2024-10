A San Giorgio i casting per un film di Cerlino, si cercano comparse: come partecipare

Lunedì 7 ottobre in Fonderia Righetti, a San Giorgio a Cremano, si terranno i casting per il nuovo film di Fortunato Cerlino: sarà possibile partecipare ai provini per il ruolo di comparse. A renderlo noto è il sindaco Giorgio Zinno.

Casting a San Giorgio: si cercano comparse per il film di Cerlino

Le selezioni si terranno dalle ore 11 fino alle 16 presso la Fonderia Righetti di Villa Bruno. Potranno prendere parte ai provini tutte le persone maggiorenni. Trattandosi di un film ambientato negli anni ’80 la produzione è alla ricerca di candidati che non abbiano capelli con doppio taglio né tatuaggi visibili (viso, collo, mani) e ritocchi estetici riconducibili ad epoca moderna.

“Cari concittadini, la nostra città è stata scelta da Ventottodieci Produzioni & Moving Milano per girare il film di Fortunato Cerlino. La produzione è già operativa sul nostro territorio e inizierà a girare in questi giorni tra le strade cittadine” – ha annunciato il primo cittadino di San Giorgio.

“Con il vicesindaco Pietro De Martino, anche questa volta abbiamo accolto con grande piacere la richiesta da parte di una produzione cinematografica di tale importanza che nasce anche in virtù del percorso che stiamo effettuando per rendere San Giorgio a Cremano città del cinema”.

“In relazione a questa nuova collaborazione, d’accordo con le case produttrici della pellicola, le comparse della serie saranno scelte sul territorio. Pertanto lunedì 7 ottobre in Fonderia Righetti, all’interno della Villa Bruno, dalle 11 alle 16 si svolgeranno i casting per le figurazioni. Potranno parteciparvi le persone dai 18 anni in su” – ha concluso.

Intanto in Campania sono aperte anche le selezioni per il sequel di un film horror di rilevanza internazionale: il 15 ottobre al Teatro San Nicola di Benevento si terranno i casting per Darkside Witches II, distribuito da Netflix. Nello specifico si cercano un’attrice co-protagonista per il ruolo di strega, attori secondari e comparse.