A Napoli c’è Saporitissimo, il regno dei sapori del Sud: 5 giorni di cibo a ingresso gratis

Da mercoledì 23 fino a domenica 27 aprile a Napoli, in piazza Dante, torna Saporitissimo, uno degli eventi dedicati ai sapori partenopei e del Centro-Sud, tra cibo e specialità provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo. Un vero e proprio regno del gusto che accoglierà cittadini e turisti a ingresso gratis.

Saporitissimo Napoli: cibo e stand in piazza Dante

La kermesse, giunta alla sua terza edizione, accoglierà turisti e visitatori in piazza Dante con numerose bontà provenienti da tutta Italia. Ogni stand offrirà gustose pietanze del territorio, consentendo ai partecipanti di compiere un vero e proprio giro d’Italia dei sapori, con alcune prelibatezze mondiali.

Dalla Liguria arriveranno le focacce mentre da Abruzzo e Molise salumi e formaggi tutti da scoprire oltre ad arrosticini e spighe. Non mancheranno le specialità campane a partire dai prodotti sorrentini de “La Regina” e le Nuove Chicche del Cilento, le erbe aromatiche di Alessandra Passariello.

Da Tenuta Vitagliano giungeranno vini, formaggi e conserve, dalla Central Funghi di Vincenzo Esposito profumatissimi tartufi e delicatissimi formaggi di capra. Spazio poi allo street food di Luciano Apicella con patate e hot dog ed ancora alcuni prodotti tipici di Benevento con Nova Matrix, i legumi e la frutta essiccata di Cicerenella di Speranza Schiavone.

Tappa pugliese con Michele Casafina e poi dritti in Calabria tra porchetta e prodotti tipici. Gran finale in Sicilia con Sapori di Palermo tra arancine, cannoli, cassate e tanto altro ancora. Un salto in Asia con i dolci tipici mentre dall’Ungheria arriva Kurtos di Change Group. Pronti a deliziare ogni palato anche i pancake olandesi di Mr Pancake di Salvatore D’Urso mentre Pasticceria Bella Napoli propone crepes e donuts. Presenti anche le caramelle gommose di Momenti Gommosi di Dario Battaglia.

Oltre agli stand enogastronomici, ricca sarà l’area dedicata all’artigianato italiano così come il programma d’intrattenimento, adatto a tutte le età. Ritorna l’abbinamento con Acsi che darà il via alle attività sportive in piazza con ginnastica, risvegli muscolari e tanto movimento. Per i più piccoli ci sarà il teatro dei burattini di Antonino Mercurio con gli evergreen pop corn e zucchero filato. Ed ancora, sabato 26 aprile Olistic Moment Corpology a seguire i Balli Latini del New Team Portici, gran finale con la Zumba Fitness di Nancy Zeno. Domenica invece Danza D-Project Dreamers.

La terza edizione di Saporitissimo è una kermesse firmata dall’associazione D2 Eventi, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, guidato da Teresa Armato e della Municipalità 2 del Comune di Napoli, presieduta da Roberto Marino.