Sparatoria nella notte a Napoli, ucciso 16enne a colpi d’arma da fuoco e ferite due persone

Sparatoria questa notte a Napoli. Un giovane di 16 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in corso Umberto I. Altre due persone sarebbero state ferite, ricoverate d’urgenza in ospedale.

Napoli, corso Umberto I: 16enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

I colpi sarebbero stati esplosi all’altezza del civico 248. Non sono noti per ora altri dettagli, né il movente che ha portato all’omicidio. La vittima sarebbe un ragazzo minorenne di 16 anni, rinvenuto senza vita nella centrale via cittadina. Altre due persone sarebbero rimaste ferite nel conflitto a fuoco e trasportate d’urgenza all’ospedale. Le indagini sono al vaglio degli inquirenti.