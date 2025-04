Motorino nello Stadio Maradona, il Comune: “Era il periodo dei concerti”

Ha creato molto scalpore il video, che ha fatto il giro del web, in cui si vede un motorino sulla pista d’atletica dello stadio Maradona di Fuorigrotta. Il filmato è stato girato da due ragazzi che, oltre a essere protagonisti dell’episodio in sé, hanno condito le immagini di commenti ed espressioni estremamente volgari. Insomma, due soggetti di livello civico ed umano veramente basso. Il Comune di Napoli ci ha tenuto a inviare una precisazione.

Motorino sulla pista dello stadio Maradona, il Comune di Napoli si esprime

L’amministrazione di Palazzo San Giacomo fa sapere: “Dalle immagini del video – per la presenza di materiali sulla pista – si evince che il fatto non si è verificato nelle scorse ore, ma verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si organizzano i concerti. Non sono emersi danni in seguito all’accaduto, ma l’Amministrazione sta effettuando le necessarie verifiche interne per ricostruire l’episodio”.

Dalla nota del Comune di Napoli emerge, dunque, una questione che era stata sollevata negli anni scorsi anche dal presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo aveva sollevato dubbi sulla struttura in sé ma anche sulla gestione e sorveglianza, oltre ai danni eventuali sul manto di gioco. Qualunque sia il momento in cui il motorino è riuscito a intrufolarsi, il fatto resta di una gravità inaudita e dimostra le inadeguatezze organizzative.