ORGOGLIO NAPOLETANO/ Christian Parlati oro agli Europei di Judo

Christian Parlati oro agli Europei di Judo che si stanno svolgendo a Podgorica, in Montenegro. Ennesimo risultato eccellente in questa disciplina delle arti marziali che, a Napoli, vanta una tradizione eccezionale. Parlati fa parte delle Fiamme Oro e si allena nelle strutture della ASD Nippon Club Napoli di via Argine.

Christian Parlati oro agli Europei di Judo

A fargli i complimenti anche l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, che ha dichiarato: “Il suo è un successo straordinario sul piano sportivo, ma è soprattutto l’orgoglio di una Napoli che non si arrende e che con fatica costruisce sogni e riesce fino in fondo a realizzarli. Sono davvero contenta e fiera del titolo conseguito da Christian La sua vittoria rappresenta ancora una volta la determinazione di un figlio di Napoli che tra tante difficoltà non ha smesso mai di sognare e di riscattarsi seguendo la strada giusta. Grazie Christian, orgoglio di Napoli, della nostra Città e grazie alla sua famiglia che con la stessa passione lo segue e supporta, curandone identità e radici”.

Entusiasta la Nippon Club Napoli che commenta: “Che giornata storica per l’Italia agli Europei — 8 medaglie nelle gare individuali! Un risultato mai raggiunto prima. È storia pura! L’orgoglio che proviamo per i nostri atleti del Nippon Club è indescrivibile:

• Christian Parlati – Campione Europeo (Oro!)

• Gennaro Pirelli – Medaglia di Bronzo

• Antonio Esposito – 5° posto

• Giovanni Esposito – 7° posto

Un enorme grazie a Enrico Parlati, nostro coach del Nippon e ora allenatore della Nazionale Italiana e del gruppo Fiamme Oro — la tua passione e il tuo lavoro sono straordinari! E un grandissimo applauso a Raffaele Parlati, ora Direttore Tecnico della Nazionale Italiana, che ha guidato l’Italia verso questo traguardo indimenticabile!”.

Gli impegni degli atleti partenopei proseguono con altre gare in programma domani.

Christian Parlati è napoletano del quartiere Ponticelli, figlio del tecnico di judo Raffaele Parlati e fratello di Enrico Parlati, anch’egli judoka ed oggi allenatore proprio di suo fratello. L’oro a Pogdorica è la sua prima affermazione sul gradino più alto del podio: precedentemente si era aggiudicato la medaglia di bronzo agli europei di Lisbona 2021, mentre ai mondiali di Tashkent 2022 si è aggiudicato la medaglia d’argento.