Si sente male subito dopo l’intervento estetico, Sabrina è morta a 38 anni: lascia 2 figli

Aperta un’inchiesta sul decesso di Sabrina Nardella, la donna di 38 anni, residente a Gaeta, morta a seguito di un intervento di chirurgia estetica effettuato presso una clinica privata di Caserta.

Sabrina, morta a 38 anni dopo un intervento a Caserta

Sabrina, parrucchiera e mamma di due figli, si sarebbe sottoposta ad un intervento considerato di routine, per migliorare volto e mento. Stando a quanto reso noto, però, subito dopo l’operazione la paziente sarebbe stata colpita da un malore e, nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo dall’equipe medica, sarebbe deceduta poco dopo.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per ricostruire le dinamiche del decesso della donna e individuare eventuali negligenze mediche. Per questo motivo la salma sarà sottoposta all’esame autoptico che chiarirà le cause della scomparsa.

Ad annunciare la tragica notizia il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, che ha spiegato: “Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia”.

“Sabrina era molto conosciuta nella nostra città, dove svolgeva l’attività di parrucchiera nel centro cittadino. La sua scomparsa improvvisa, le cui circostanze saranno chiarite, avvenuta presso una clinica privata, non manca di suscitare tristezza e cordoglio nella nostra comunità. Il pensiero corre alla sua famiglia, ai suoi due figli a cui mi stringo in un fraterno abbraccio. A loro le mie sentite condoglianze ed in questo difficile momento tutta la mia vicinanza”.

“Con il cuore colmo di dolore, la comunità parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano di Gaeta si unisce in preghiera per la scomparsa improvvisa della giovane donna e madre Sabrina Nardella. Siamo vicini con affetto ai suoi amati figli e a tutta la famiglia, invocando per loro la consolazione che solo il Signore sa donare. In questo momento di prova, ci affidiamo alla speranza della vita eterna e alla misericordia di Dio, che asciuga ogni lacrima” – è il post diffuso dalla Parrocchia Santi Cosma e Damiano.