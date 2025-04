Quando può essere assegnato matematicamente lo Scudetto: tutte le combinazioni

La corsa scudetto della Serie A 2024/25 si infiamma dopo la 34ª giornata: il Napoli, grazie al 2-0 sul Torino firmato da uno straordinario Scott McTominay, vola a 74 punti, staccando l’Inter, ferma a 71 dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro la Roma. Con quattro giornate al termine, il destino del titolo è nelle mani degli uomini di Antonio Conte, ma i nerazzurri di Simone Inzaghi non sono ancora fuori dai giochi.​

Calendario delle ultime 4 giornate

Napoli (74 punti):

Giornata 35: Lecce (trasferta)

Giornata 36: Genoa (casa)

Giornata 37: Parma (trasferta)

Giornata 38: Cagliari (casa)​

Inter (71 punti):

Giornata 35: Verona (casa)

Giornata 36: Torino (trasferta)

Giornata 37: Lazio (casa)

Giornata 38: Como (trasferta)​

Combinazioni per l’assegnazione dello scudetto

Napoli campione già alla 36ª giornata (12 maggio)

Il Napoli vince le prossime due partite (Lecce e Genoa), salendo a 80 punti.

L’Inter non ottiene più di 2 punti contro Verona e Torino, restando al massimo a 73.

In questo scenario, il Napoli avrebbe un vantaggio incolmabile di almeno 7 punti con due giornate rimanenti.​

Scudetto deciso alla 37ª o 38ª giornata (18 maggio o 25 maggio)

Se il Napoli mantiene un vantaggio di 3 punti o meno, il titolo si deciderà nelle ultime giornate.

Se il Napoli vince le prossime tre e l’Inter ne pareggia almeno una, è campione alla 37ª.

In caso di arrivo a pari punti, il regolamento prevede uno spareggio in gara unica per determinare il campione.

Inter campione

L’Inter vince tutte le restanti partite, salendo a 83 punti.

Il Napoli perde almeno una partita e pareggia un’altra, fermandosi a massimo 81 punti.

In questo caso, l’Inter supererebbe il Napoli in classifica, conquistando lo scudetto.​

Possibile spareggio scudetto

In caso di arrivo a pari punti tra Napoli e Inter, il regolamento prevede uno spareggio in gara unica per determinare il campione. Questo scenario si verificherebbe se entrambe le squadre concludessero il campionato con lo stesso numero di punti.​

Con quattro giornate al termine, il Napoli ha il destino nelle proprie mani, ma l’Inter è pronta a sfruttare ogni passo falso degli azzurri. La corsa scudetto si preannuncia emozionante fino all’ultimo minuto.​